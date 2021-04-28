2012年，本人出版了《台灣大崩壞─挑戰沒有希望的未來》，書中詳述台灣的「四不一沒有」：不婚、不育、不養、不活，年輕人沒有前景。在現代人少閱讀，更不買書的氛圍下，居然賣了10刷。如今8、9年過去了，台灣只有更加崩壞，就是商業性的雜誌也不斷在討論「四不一沒有」，甚至以之為封面專題。

如〈誰讓他們來不及長大？〉討論虐兒及殺兒。根據衛福部統計，2019年虐兒通報案件超過7.3萬。在〈搶救廢墟裡的少年〉中，則看到許許多多沒有希望的年輕人。教育部學生自殺自傷通報，從2015年的1040件，增加到2018年的2691件，達2.5倍以上。2020年11月，一向被認為是學霸的台大學生，5天內連續3人自殺身亡。

在《台灣大崩壞》一書中，列舉多個虐老、棄老，以及因缺乏社會資源支持，照顧者只得殺害被照顧親人的案例，令人鼻酸。根據衛福部統計，全國老人受虐通報案，從2008年的2271人，飆升到2018年的7745人，增加3.5倍之多。而根據WHO的研究，老人虐待盛行率是15.7%，所以粗估台灣受虐老人在50萬以上，且因老人多礙於情面，通報率僅為虐兒通報的十分之一，這是何等冷漠的社會。

這些只是冰冷的數據，需要進一步探討婚育世代內心的意向。台灣社會調查資訊公司，在2021年3月底，針對20-39歲主要育齡人口從事婚育意向調查。調查結果顯示，多數未婚者仍期待婚姻，男71.3%、女69.3%，二者相差不大，而近1/3則無結婚意願。

至於未婚者若日後結婚，婚後不欲生育者，男34.9%、女40.5%，女性傾向不生者較多，乃因需承擔較重照顧子女的責任；而願生育者，絕大多數只願一胎。不欲生育的主要原因，可複選下，「沒房屋」男60.0%、女28.7，「無法負擔」男60.5%、女53.2%，「乏人照顧」男33.7%、女31.9%，「追求生活自在」男29.5%、女36.2%。清楚顯示育齡人口認為「有房」而非租房，是生育第一要件，且有房及負擔家計主要是男性責任，合乎華人傳統。女性則強調生活自在，是受到近代女性尋求自我意識興起的影響。

再加上新冠疫情影響，婚育人數更是直直落。2020年有12萬1702對結婚，比2019年少了1萬2822對。台灣已被《世界人口綜述》（World Population Review）及美國CIA全球資訊網列為全球生育率最低的國家，總生育率僅為1.07（平均每名婦女一生育兒數），亦即每一代人口將減少一半以上。而結婚率一再下降，展望未來，生育率恐不及1.0。

台灣死多於生，已在2020年發生，未來必定每況愈下。有人認為高度發展國家，必面臨少子化危機，實則不盡然，瑞典、丹麥、美國、法國等先進國家，總生育多在1.73至1.88之間，社會老化速度緩慢，有很長的時間可以調適。即使嚴重少子高齡化的日本，總生育率也有1.43，對岸大陸開始憂慮少子化，仍高於1.70。更重要的是，這些國家多無嚴重虐兒、虐老，青少年不活的現象。

這些國家能免除如台灣社會嚴重崩壞的現象，最主要是政府多廉能，故民眾願交重稅（GDP的30%-50% ）友善家庭，照顧子女至成年，只需父母可支配所得的3%-20%。而台灣因為政府貪腐浪費不公，民眾不願多交稅，稅賦只占GDP的13%，為發達民主國家中最低者，因此無能支持家庭。照顧子女至成年，需父母可支配所得的66.8%（2011年資料），近來更為惡化，年輕人多不考慮婚育，棄老成為家庭選項。

民主國家稅收占GDP比率，可為國家良莠的最佳指標，代表政府廉能及人民互相幫助的程度。台灣稅負占GDP比率從1993年的17.8%，降到2020年的12.2%，是所有經濟發達國家中最低者，連日、韓、美的一半都不到。若以此為政府施政良善與否的指標，那麼台灣就是施政最差的國家，浪費、貪腐、建蚊子館，罄竹難書。

台灣敗壞至此，可是小英政府滿意度竟然居高不下，只需2、3億就可完成台鐵軌道異物警示系統，避免太魯閣號事件，而大內宣及外宣何止數十億，更有預算無上限的1450，還不論8年8800億的前瞻計畫，難怪民調支持度可以維持不墜。前行政院長張善政，雖然任期只有4個月，卻是近年民調最高的行政院長，台南大地震時，全力協助綠營的市長賴清德救災而獲好評。近日有感於太魯閣號事件平白損失49條生命、249人受傷，加上缺水，慨言天災人禍不斷、風不調、雨不順、國不泰、民不安，立即引來包括《自由時報》、三立電視台在內，如洪水般的網軍猛攻。請問，善政之言，何錯之有？難道過去一年無災無難、國泰民安？明明是對政府普悠瑪號、太魯閣號事件以來毫無作為的憤怒，卻在1450的猛攻之下，扭曲為唱衰台灣，類似的例子不知凡幾。

台灣早已沒有民進黨，那是20、30年前的事，該黨創黨菁英，不論張俊宏、施明德、許信良、沈富雄、呂秀蓮、陳文茜，甚至陳水扁，哪位不嚴批今日蔡英文這批人毀黨篡黨？現在只有以民脂民膏誤國害民的1450黨。凡是被1450出征者，應自我榮耀，因為這表示你是個咖（人物），否則網路批英皇、綠蛆者成千上萬、不知凡幾，網軍根本來不及批鬥。被網軍圍剿者，包括本人在內，只要沒有犯罪、心中坦蕩，日日吃好、睡好，何必理那些躲在鍵盤後，拿汙錢辦事的垃圾蟑螂或下三濫綠媒的閒言閒語。蔡英文利用民脂民膏，建立網軍，維護選票及民調，無往不利，連賴清德都公開求饒。這與希特勒手下大將戈培爾的名言：「謊言重複一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理。」異曲同工。

蔡英文是個毫無誠信的人，不論萊豬、核四、藻礁、公投綁大選、謙卑再謙卑、最會溝通的政府、可以對她大聲說話拍桌子，髮夾彎、雙標，今日之我否定昨日之我的事例，至少可以列出20項，所以今日承諾的都是屁話，因明日之我必然否定今日之我，是個完全沒有誠信及人格的人。但只要有1450網軍，仍然無往不利。

魔鬼的對立者不一定是天使，可能是撒旦。史大林是殺人魔，對立者是滅族的希特勒；和集權統治的習近平對立的蔡英文，不一定是民主自由的。執政不過5年，行政（包括國營事業及水利會等民間機構）、立法、司法、媒體一把抓，將台灣帶入絕對的獨裁（希特勒及墨索里尼也曾是高票當選）。就如馮客（Frank Dikotter）在《獨裁者養成之路》（How to Be a Dictator）中所說，初始時，由於事不關己，一再容忍獨裁者傷害個人民主自由，等輪到自己，才知為時已晚。今日的台灣大眾、媒體人、學者專家，不是被收買，就是在恐嚇下噤聲，長期終將導至國家敗亡，或此執政者被民眾唾棄驅逐，幾無例外。

老共軍機繞台，對台文攻武嚇，更加深台灣人民仇中氣氛，習近平是知台派，哪能不知，這是在蓄意強化台獨意識。為何如此？因為台灣已經大崩壞，如中共前副總理吳儀對台灣加入WHO一事的發言「誰理你們」，已將台灣視為囊中之物。小英為維護政權，只得緊抱老美大腿，而在野黨氣若游絲，國民黨及中華民國即將如同希特勒及墨索里尼下的在野政黨及國家。

（作者為前衛生署長）