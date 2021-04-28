由於一連串的決策錯誤與政府失能，包括美豬爭議、藻礁危機、空汙惡化、火車災變、乃至軍機失事等不幸事件，導致近期蔡英文與蘇貞昌兩人的民調數據和民間聲望急遽滑落，目前已跌至去年連任以來的最低點！但這卻是2001年台灣政黨輪替以來最特殊的一段執政經驗，也就是：完全執政，五權盡攬，閣揆卸責，總統無能。

究竟何以致之？過去23年來，由於修憲實施「半總統制」，造成「總統掌權，閣揆負責」，形成權責不符現象；前後已連續更替了17位行政院長，每位平均執政期間還不滿1年半。其結果卻是，短命的內閣、無能的政府、可憐的民眾、殘缺的民主。

但現在最新的局面卻變成是，「責任內閣」不必再為執政失敗而負責，閣揆也不必道歉下台了。立法院多數黨全力護航政府，並且共同卸責。至於監察院也不再究責和糾正行政機關，主要用心卻是人權案件和彈劾不聽話的法官與檢察官。至於主流媒體和自媒體，全心全意監督在野黨。而總統本人努力將政府失能的現象歸咎於憲政體制下的「不正常國家」，以及對岸中共政權的打壓。總之，一切都是別人的錯，執政者不應、也不必為自己的失職而負責。

這真是謙卑又謙卑的政府！但這卻是台灣民主轉型的現實。荷蘭學者弗里斯（Peer Vries）曾指出，西方人和中國人對國家角色有著截然不同的觀點。在中國，國家首先扮演的是「道德秩序維護者的角色」。這也就是孫中山先生強調的「有道德始有國家，有道德始有世界」，「社會國家者，互助之體也，道德仁義者，互助之用也。」換言之，國家有義務為人民施行仁政，維持道德秩序，並實踐社會正義。

但是，現在的執政者卻排斥傳統道德理念和德治理想，也反對「大有為政府」和「施行德政」，他們不再為民請命，也拒絕替底層的民眾謀福利。他們只有一種想法、一個目標、一項使命，那就是：打擊反對黨，清算前朝，否定中國傳統人倫與道德，並且占盡一切好處，分封給家臣、徒眾與朋黨！最後則是大權在握，吃乾抹淨，並且永續執政。

但是，這樣的作法卻將造成自由民主的終結。1990年代初，美國學者福山提出了「歷史終結」的說法，他指出自由民主終將取代其他意識形態，取得全面勝利。但在20多年後，他卻提出了修正看法，並指出一個政治秩序良好的社會需要三項構成要素，那就是「強而有力的國家」、「法治」和「民主問責」；三者缺一不可。重要的是把三者的順序擺對，強而有力的國家和有效率的政府，顯然更為重要。

福山強調，強而有力的政府不一定是大政府。穩定的社會可以在一個精簡的福利體系（如新加坡）中運行，也可以在一個規模較大的體系（如荷蘭）之下運作。但是，當今的台灣卻顯然與此背道而馳。我們看到的是：政府執政能力快速下頹、法治不彰，以及民主問責能力嚴重不足。究其因，這是民進黨一黨獨大、五權在握、政府失能所造成的苦果！

（作者為中國文化大學教授）