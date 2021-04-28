最近幾周以來，印度新冠疫情轉劇，單日死亡人數已經超過20萬人，單日新增確診人數破36萬，累積確診人數快要達到1800萬人。依據報導，醫院客滿，氧氣供應不足，許多家屬在醫院門口看著病人往生；火葬場容量爆滿，許多往生者的遺體就在場外空地用臨時搭建的木架火化。有媒體用「人間煉獄」來形容目前狀況，可見悲慘的程度。

印度會到今天這個程度，令人吃驚。印度是全球的疫苗生產大國，而且已經研發出自己的疫苗，但是到現在為止，印度人口施打過第一劑疫苗的不到10%。其中原因之一，是政府拖延批准進口疫苗。其國產疫苗可以沒有完成所有實驗就獲准生產，但是規定所有進口疫苗均需齊備完整數據。進口障礙一直到最近疫情不可收拾，才予以放寬，並加速採購。作為疫苗的供應者，印度疫情變劇，也影響到它為英國AZ疫苗代工的進度，進而影響其他國家；目前已知，原先答應要供貨給英國、歐盟和COVAX的都已經跳票。

為什麼發展到今天這個程度？印度總理莫迪和其所屬的執政黨難辭其咎。莫迪是印度過去數十年以來最有權力的領袖，其政黨印度人民黨（BJP）在過去多次選舉中連戰連勝，故在上下兩議院均占多數，而且在多數的地方政府均為執政黨。這個一黨獨大、一人獨大的形勢，造就了過度的驕傲和自信，忽視了自己的責任。

在今年1月，莫迪聲稱印度「不但自己控制了疫情，也會幫助其他的國家。」上月初，反對黨執政的馬哈拉什特拉邦疫情上升，政府不但不積極協助，還攻擊地方政府處理不當。同樣的政治掛帥，也出現在本月舉辦地方選舉的幾個邦。在西孟加拉邦，莫迪帶領其政黨候選人，連續舉辦多場大型造勢活動，沒有戴口罩、沒有社交距離。內政部長是莫迪的左右手，也是應當協助控制疫情的重要人士，但他在本月前18天裡有12天在跑選舉行程。

非但如此，剛好4月是印度的重要節慶時間。本月14日，是印度教的新年，群眾聚集舉辦宗教活動。例如印北的哈立德瓦爾朝聖城市慶典，12年輪值一次，湧入約300萬的群眾，同樣沒有口罩、沒有社交距離。莫迪一直在塑造以印度教為中心的國族主義，這些印度教的慶典符合其宗旨。

印度出現慘況，周邊國家都表示關切，而且願意伸出援手，包含中國大陸。由於邊境糾紛，印度政府相當抗拒來自中國的援助；不過民間已經開始從中國大陸緊急進口氧氣製造機，例如總部位於印度古爾岡的新創公司日前推出進口製氧機的「氧氣使命」計畫並進行眾籌，目前已經籌集了4600萬盧比，並從中國大陸訂購了1000台製氧機，可在印度醫院投入使用。

事實上，據分析指出，印度有許多工業，缺的其實是氧氣瓶，而不是氧氣。幸虧地方選舉已經結束，內政部長開始專心處理疫情，命令所有印度有能力製造液態氧氣的工廠，將其產品全部改作醫療使用，不准旁用。另外，民間也出現了供應氧氣的黑市。許多病患擠不進醫院，或在醫院得不到氧氣，就回家自行從黑市購買氧氣瓶使用。

看了印度的狀況，想起了上周例行收到的博幼基金會李家同教授文章，題目是：〈印度新冠肺炎一天內死亡人數〉。在文中，李教授說：「我們的確應該注意到一個事實，那就是國家仍然要注意最基本的民生問題。所謂民生問題，無非就是人民能不能過好的生活。有些國家在GDP上有不斷的成長，但是國內有嚴重的貧富不均問題，最後的結果一定會是相當可怕的。印度政府實在不必好大喜功，在太空科技上表現實力，而應該注意有沒有足夠的氧氣供應給醫院。」

（作者為東吳大學巨量資料管理學院講座教授）