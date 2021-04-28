世界地球日當天，總統蔡英文接見環保團體時說，台灣2050年淨零碳排是台灣的目標；正面看是蔡政府「終於想到」溫室氣體減量的排放問題了，負面看則是總統（或是整個綠營）對專業的無知，因為在現在的能源政策下，台灣不可能達成零碳排。

回歸專業修正能源政策

蔡英文說，2050年淨零轉型，是全世界的目標，也是台灣的目標。而且她還「頗得意」的說，當許多國家還停留在宣示的階段時，台灣已經按部就班、積極部署，在她擔任總統後，就開始積極推動能源轉型，「展綠、增氣、減煤、非核」就是政府具體的做法。

全球的有識之士都不會否認，這個時代的人類，面對最大的挑戰、同時也是所有人類共同的問題是：氣候變遷、全球暖化，排放減量以降低溫度上升，已成為全球共識，科技巨擘、微軟創辦人比爾蓋茲寫了本有關氣候變遷的書，討論如何以新科技達成減排目標。

30年前為發動減排而簽訂《京都議定書》，許多大國與開發中國家並未加入，但到《巴黎協定》時，全球195國都簽署，美國在川普任內一度退出，但拜登上台後立刻重返，甚至較之前更進一步提出，美國要在2050年達成零碳排的承諾；在此之前，也已有許多國家提出達到零碳排的時間表，大部分是訂在2050年，大陸訂在2060年，這應該是蔡總統提出台灣零碳排時間表的原因。

排放來源非常多，幾乎任何人類的活動都可能產生排放，從製造業生產（工廠的排放）、電廠發電、民眾吹冷氣、餐飲業熱炒烹調、甚至序畜牧產業，都是排放源，發電則被認為是單一產業最大的排放源之一，這也是為什麼先進國家無一例外，優先在供電結構上作調整，儘量以幾近無排放的發電方式取代傳統化石燃料的火力發電，積極增加綠電比重，許多國家甚至訂定5年後廢除煤電的目標。

所有努力減碳排、增加綠電的國家，增加的綠電都是用以取代化石燃料的火電，而不是用來取代核電，全求唯二例外，一是德國、一是台灣，都要全面廢核，以綠電取代核電。不意外的是，兩國碳排反而增加，法國總統馬克洪公開批評德國，認為廢核反而增加碳排，就作為一個地球公民而言毫無助益。國際環保團體的碳評比成績，台灣一直名列最後3到5名。

減碳有成的國家，除增加綠電外，或讓舊核電廠延役再用，如美國、法國，或新增核電廠取代火電，如英國、南韓，大陸則在增綠電的同時，更大規模興建核電廠，大陸減碳成績受到普遍肯定。

歐盟建議核電列為綠電

台灣選擇了矛盾、衝突的政策：花大錢增加綠電，卻用來取代無碳排放的核電，因而同步增加火電，蔡政府執政後，火電比重反而增加8到9成之間，空汙惡化、碳排放難減，正是政策錯誤又矛盾的結果，更讓人憂慮的是未來幾年可能更糟。

蔡政府堅持廢核，核一已除役，未來4年核二與核三都要除役，但綠電進度卻不如預期，未來火電必然要再增加，占比估計將達到9成。如果蔡政府不堅持廢核神主牌，核一到核四的核電發電量將超過中火、大潭，足可供應超過2成用電。蔡政府說用天然氣替代煤電可降低排放，未來占比要達5成，但這是非常外行的說法。

一來，天然氣發電汙染與排放雖然較低，但都屬於火電，仍難逃汙染與排放問題；二來，計算基數會隨著時間而增加，未來只要平均每年用電增加2%，30年後就增加8成多，即使年增1%，還是會大增3到4成，就算氣電拉到5成，排放總量還是增加；更別忘記台灣產業結構以高科技，尤其半導體為主軸，這是一個高耗電，而且技術越提升、製程越尖端，就會更耗電的產業。在此情況下，說要達成零碳排，完全緣木求魚。

全球最重要的環保議題是減碳，反核早已不是主流，核電被視為減緩排放的供電方式，歐盟聯合研究中心建議把核電列為綠電；蔡政府既要死抓廢核神主牌，又要發展半導體，還要達成零碳排，絕無可能做到。真要零碳排，就回歸專業，檢討、修正能源政策吧！