日本排放核廢水事件鬧得震天價響，批評謝｢助日賣台｣的言論紛至沓來，網路民調一面倒地將謝長廷罵到臭頭。

總統府抵擋不住輿論的壓力，不得不出面說明，卻是幫謝講話，說謝長廷和原能會的說法沒有相互違背。這明明是將迥異的兩面硬掰成一體的假象；另外就是謝系立委也站出來護主，說這些都是在野黨的政治操作。

弔詭的是，行政院、外交部自始至終沒說過半句話，對蘇貞昌來說，這是天上掉下來的禮物，一來剛好把太魯閣事件的焦點給掩蓋掉，事實也是，謝長廷活該倒楣這個時候自己送上門來，蘇貞昌就此在交通事件的泥沼中脫了身。

再者，蘇謝不合又不是從今始，當初兩人對決幾乎刀刀見骨，如今見謝四面楚歌，蘇高興都來不及呢！幹嘛要說話？最好事件鬧得愈大愈好、謝長廷說話愈離譜愈好，用不著自己動手，宿敵終將灰飛煙滅。君不見謝長廷的種種言論，屢遭台電與中研院打臉、原能會與核電廠也偶爾不給謝顏面，其中透露的訊息值得玩味。

蘇貞昌說謝長廷奸巧，看來蘇的確是棋高一著。

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