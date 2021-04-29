總統蔡英文昨天發布中火逐年減煤折線圖，砲打馬英九執政時期燃煤用量最高，引來親綠民代大聲叫好，都說小英的折線圖一目了然、好棒棒。殊不知，這張折線圖藏有玄機，正好捧了現任市長盧秀燕、棒打前任市長林佳龍。

首先，民進黨能源政策「2025非核家園」大有問題，核四被廢，台中火力發電廠自然必須火力全開，中央職責在此，備受責難難脫干係。地方政府管使用執照發放，減煤成效自然是歷任台中市長功勞，總統蔡英文這時候跳出來搶功勞，實在很好笑。

再來，2018年台中市長選舉，民進黨執政的中央政府要求中火「火力全開」林佳龍招架無力，所以敗選下台，小英是忘記了，還是害怕想起。折線圖顯示盧秀燕上任後抗拒中央不當政策，大幅減煤效果「一目了然」，此所以盧秀燕施政滿意度高達7成主因，蔡英文的折線圖打臉林佳龍，也打臉自己的能源政策。

台灣能源政策不能靠民進黨「非核家園」神主牌，不可能希望台積電新廠別出走，卻又無法解決電力不足的老問題。前陣子盧秀燕開罰中火重啟燃煤3號機組時，小英總統怎麼就閉嘴不說「減煤有功」了？

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