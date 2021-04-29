新黨青年軍王炳忠等5人涉共諜案纏訟3年，經台北地院審理後，認為王等人只是一般交友往來，判王炳忠、周泓旭等5人全部無罪。

北檢指控王炳忠等人接受共諜資助，以創辦燎原新聞網等方式，在台發展組織，但遭北院打臉。北院認為，王炳忠等人基於主張中國統一的政治理念活動集會、發表言論，行為本受憲法保障，做法並沒有對國家安全、社會安定產生明顯立即的具體危險，因此不予處罰。

很明顯的，北檢是藉國安法打擊異己，企圖打壓與執政者不同之言論。王炳忠案又不是第一起，馬英九總統也曾被起訴過，但均被判無罪，北檢司馬昭之心昭然若揭，似已不受人民信賴。

法官認為，王炳忠等人基於主張統一的政治理念發表言論，行為本受憲法保障，做法並沒有對國家安全、社會安定產生明顯立即的具體危險，因此不予處罰；北檢則反駁說，只要中共大砲還沒發射，都沒有立即危險性，國安案件以後也不需要偵辦了。奇怪的是，你天天口喊台獨，引動對岸軍機擾台、製造兩岸緊張，試問有沒有立即危險性，北檢起訴了什麼？

北院的判決，不啻給動輒以《國安法》約束人民言論者迎頭棒喝，不能以高強度刑法手段侵害人民憲法權利。

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