根據2019年ＥＦ全球非英語國家的英語程度指標報告，「超高英語精熟度」(Very high proficiency level) 的國家大多是歐洲國家，如荷蘭、瑞典、挪威、丹麥分居前四名。亞洲唯一進入「超高英語精熟度」的國家是新加坡，名列第5。台灣則是第38名，屬於「中等英語精熟度」(moderate proficiency level) 的國家。

為何歐洲和新加坡可以？

歐洲國家除了英語程度高，人民能同時保有自己國家語言，可以依據語言使用情境，流暢的切換語言。這樣令人羨慕的多語環境，其實有其天然條件。首先，歐洲國家因為特殊地理環境，彼此緊鄰，尤其是申根成員國之間的跨國交通暢通，人民經濟商業、旅遊與生活互動頻繁，英語也就理所當然成為歐洲跨國互動的共通語言。此外，大多數的歐洲國家語言和英語同屬於日耳曼語系家族。也就是說，歐洲國家人民除了有大環境的英語使用需求之外，學習上也比非同源語國家來得容易些。

對比新加坡，因為新加坡是由四大族群組成: 華人、馬來人、印度人和其他少數族群，因此，英語在新加坡也是跨族群溝通的共通語言，英語在新加坡生活上有其不可或缺的實用性。和歐洲國家不同的是，雖然英語不是當地四大母語的同源語，但是受英國40多年殖民的影響，英語早已是學校和政府單位使用的官方語言。即便在新加坡獨立建國後，將華語、馬來語、坦米爾語和英語共同並列為官方語言，並要求不同族群在學校需要學習母語，英語一直都被視為是新加坡「第一語言」。

透過上面的案例，可以推論影響國家英語程度的因素有：1) 使用英語的大環境、2) 英語和母語屬同源語、3) 有歐美殖民歷史

很遺憾的是，台灣並沒有以上3個條件，要成功推動雙語教育，實屬不易。

英語好，真的沒煩惱？

英語好，通常被認為可以與世界接軌、讓個人或國家增加競爭力、可以快速吸收世界新知。這些好處毋庸置疑，但是英語是具有高度競爭性的強勢語言，在語言使用生態中，具有毀滅本土弱勢語言的侵略性。以新加坡為例，20年前，新加坡的英語頗具特色，是英語和當地語的混雜語，與標準英語使用或有差異，因此「新加坡式英語」長期被貶低為「彆腳」、「錯誤」的英語，也被視為低教育程度的表現。為了提升新加坡的「英語水準」，新加坡在2000年開始推動「講好英語運動」(Speak Good English Movement)。講標準英語被視為是國際接軌、成功與高社經地位的代表。在政府與學校強力推行下，英語彷彿如出閘的野獸，席捲新加坡其他本土語。在2010年新加坡教育部調查揭露，超過50%的華裔和印度裔年輕人在家只使用英語和父母對話。2014年，學者Ying-Ying Tan在知名SSCI期刊World Englishes宣稱，英語已經是新加坡的母語了。大多數新加坡年輕人不會說、也沒興趣學習他們祖父母的語言。本土母語已淪落成為學校裡的外語學科，年輕世代因為語言隔閡，已嚴重造成新加坡文化傳承的問題。

歐洲各國其實也對英語抱持著警覺性。為了防範英語過度擴張，並保持荷蘭語的主導地位，荷蘭政府自1992年開始規定高等教育以提升荷蘭語為目的，授課與考試必需使用荷蘭語，除非學位涉及外語學習、授課教師無法使用荷蘭語、或教學或學生有使用英語的特殊需求。然而，根據荷蘭政府統計，2017-2018 仍有高達23%大學部課程和74%碩士課程是全英語授課。

台灣的雙語教育政策的隱憂

根據國家雙語教育政策，2030年要達「50、50、50」目標，標竿學校、學院50％大二生英文達CEFR B2以上程度，且至少50%的大二生與碩士生，學分逾50％是全英語課程。距離這個目標還有10年，也就是目前小三，10年後上大學的學生被期許要能表現出以上成績。然而，現在的英語師資培訓才剛開始，而且極度不足。根據教育部的理想標準，4年後師資培育人數可以有2000人，然而全台國小教師約有10萬人分佈在各城鄉鎮小學。這樣的師資培育速度，顯然遠水救不了近火。

除了師資的問題外，雙語教育後的城鄉差異，也是專家學者的心中隱憂。目前英語課程期望可以全英語授課(EMI, English as the medium of instruction)之外，其他學科的英語教學法是CLIL（Content and Language Integrated Learning），也就是同時教授英語和專業學科內容。老師可以依據學生程度調整使用英語的份量。CLIL教學法的好處是，學生同時學英語和專業知識。但是班上如果學生英語程度參差不齊，英語差的學生可能連帶會影響其專業科目的學習。此外，老師可以配合班級需求調配英語使用的比例，那麼可想而知，偏鄉弱勢地區的孩子們，可能因為英語程度不足，而維持現有上課模式，以中文為主，但是城市的明星學校孩子們，可能因為英語程度高，而接受更多的英語教學。如此一來，台灣城鄉英語差異將呈現K型發展，強者越強，如Ｋ字的右上斜槓，弱者越弱，如Ｋ字的右下斜槓。

根據目前台灣的先天條件不足（如上述，不能滿足語言發展的三大條件），後天狀況失調 (師資教材不足; 城鄉英語水平差異過大)的情況評估，2030雙語教育政策應該很難達標。不過，不能達標，反而不是最壞的情況，頂多就是浪費幾億的納稅人的錢罷了。最令學者專家擔心的是，如果達標了，怎麼辦？

台灣一向重視英語，英語進入台灣後，勢必維持其強勢地位，成為所謂的高階語(high language), 在語言生態競爭下，再加上政府雙語教育推波助瀾，台灣其他本土語言都將成為低階語(low language)。在語言位階差異下，高階語取代低階語的案例比比皆是，且通常低階語一旦瀕臨滅絕，就勢不可挽，只能眼睜睜看著它死去。也就是說，雙語教育如果成功，台灣許多寶貴的本土語言文化將會逐漸被年輕人遺忘。

許多國家早已經歷過英語發展過程，台灣在擬定雙語教育政策時，應該借鏡他國的寶貴經驗，避免犯同樣的過錯才是。但是目前看到的是，全國盲目追求高標英語，以新加坡為模仿對象，殊不知，新加坡是個負面教材，台灣若不能以他山之石攻錯，除去自身語言自卑感，瘋狂擴大英語教育，台灣恐將成為下一個新加坡。（作者為國立政治大學英文系副教授）

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