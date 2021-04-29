我們是一群中華民國的職業外交人員。我們年輕時都有雄心壯志，眼見我國外交處境艱難，仍然決心投入外交工作，希望盡己所能，維護國家利益。

我們通過外交特考後，進入外交部外交學院接受為期6個月的職前訓練，目的是培養正確觀念，強化核心職能。外交前輩告訴我們，作為一個外交人員，首要任務是在國外維護本國國家利益，提升我國國際地位。

筆者擔任外交學院副院長時，一再告誡新進同仁，外交人員不但在必要時應犧牲個人利益，更要超越政黨利益，一切言行應以維護國家利益為宗旨。

外交人員在國外代表國家，一言一行必須極為謹慎。不但不可口出狂言，信口雌黃，更不可說謊。如此才能贏得駐在國政府與民眾的尊敬與信任。

我們無論派駐邦交國或者無邦交國，都不忘初衷，在艱困的環境中，竭盡心力，設法完成政府交付的任務。

可是近年出現一位駐日代表，言行乖張，令我們這些職業外交人員為之瞠目結舌，不敢相信這是事實。據媒體彙整，這位駐日代表歷年來不當言行層出不窮，以致於台灣民間稱之為「助日」代表。因為這位我政府派駐日本的最高外交代表，居然匪夷所思地將日本利益置於我國利益之上。

政府要不要撤換這位代表，不是我們能左右的。但是我們必須與這位駐日代表畫清界線，羞與為伍。以免有損我們奮鬥多年，盡心盡力保持的外交職志。

（作者為退休大使）

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