據報導稱，此次參與中國國民黨主席選舉，要繳作業費300萬元，比上次提高100萬元，另外還要繳1000萬元保證金。若未當選者將予退還，當選黨主席者其1000萬元直接做為年度募款責任額，繳交黨庫。

這是「排貧條款」。以後的任何黨員，不論多有才、多有能、表現多優秀，多想為國民黨奉獻，都沒有用，只要籌不到1300萬元的報名費，就別想選國民黨的主席。

這個可能的新規定，反映出目前黨中央的思想是偏差的。

第一，或許對黨內天王而言，300萬元作業費只是個小數字，但是對更多有理想、有能力的黨員而言，只能望而卻步。如此高額的報名費，只是反映出國民黨主席只能是富貴之人而已。為了多收100萬元，而不惜犧牲本黨形象，智嗎？值得嗎？

第二，過往的黨主席大概都是賴帳，沒有做到年度募款責任，是吳敦義還是江啟臣自己？否則不應會有此先繳千萬元年度募款額的新構想。

第三，對堂堂黨主席年度募款額的承諾已全無信任，而使出要選舉就要先交「押金」的把戲。寧要「千金」，也不信主席的「一諾」。我所認識的國民黨，怎麼被搞得像黑道方式索錢了，令人嘆息！

第四，有了黨主席的身分，自然才有權力與資格向外募款，對像張亞中這種一介平民，雖然有理念、有能力，但是要借募千萬元參選，談何容易？國民黨這種做法，不是在保障權貴、富有者的參選權嗎？

這件事充分顯示，現在的國民黨已經是「只認錢，不認人」的文化了。真是悲哀！這還是那個號稱「革命型」的政黨嗎？還是那個以「主義是從」的政黨嗎？中國國民黨若再不改造，還行嗎？

最後還想問，這是誰出的餿主意，江啟臣主席授意？還是辦理選務的最高負責人李乾龍秘書長主動護主，以排除其他可能參選人的挑戰，因而做出了這種傷害國民黨，百害無一利的規定？

當黨主席及秘書長為了連任，其作為不僅傷害了國民黨的社會形象，也失去黨員對選舉黨務中立的信心時，主其事者還不認錯道歉？還不懸崖勒馬？中常會是否應該質疑，是否還要背書共業？

（作者為忠貞黨員，六屆台北市議員）

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