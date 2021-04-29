4月27日是《板門店宣言》3周年。文在寅在首席秘書會議中發表談話，希望5月訪美之行能夠與拜登就早日舉行兩韓與美朝高峰會談交換意見。文在寅告訴拜登按照川普已建立的對話模式繼續前進，其果實則由拜登收穫。

16日，青瓦台特別安排紐約時報記者獨家專訪文在寅。不料，文在寅批評前總統川普雖與金正恩舉行2次會談，但對北韓只做到敲邊鼓的作用，不算完全成功。一般認為，文在寅企圖訪美之前獲得拜登的青睞與掌聲。

人算不如天算，文在寅不僅沒得到拜登的任何正面評價，反而23日立即被川普加碼痛批。川普說，北韓金正恩根本沒把文在寅放在眼裡，甚至文在寅不夠格做一位國家領導人與協商者。讓文在寅變成灰頭土臉，青瓦台發言人不再回應川普，希望口水戰到此畫下句點。

回顧2018年，文在寅和川普親如兄弟，捧來捧去。文在寅讚譽川普應該獲得諾貝爾和平獎，當時川普回應文在寅是絕佳談判家。如今，昨日朋友成為今日敵人，南韓前外交官認為，文在寅外交失禮，不僅賠了夫人又折兵，得不償失。

拜登也不給文在寅面子。南韓疫情越來越嚴峻的情況下訪美，有人建議文在寅跟拜登以半導體交換疫苗，或許此次不會空手去赤手返，但南韓半導體龍頭三星集團副董事長李在鎔目前服刑中，文在寅無意特赦，因此，李在鎔無法陪同文在寅一起赴美，洽談三星在美設立半導體工廠事宜，引起拜登不悅。

甚至，拜登及美國國會加碼要求文在寅宣布加入QUAD，才會考慮支援南韓疫苗。南韓分析家認為，文在寅不答應美國擴充薩德設備及設立中程飛彈基地現實下，也不會輕易答應加入，因為，文在寅知道QUAD是美國圍堵中國大陸的戰略。

文在寅不是省油燈。文在寅不怕拜登的威脅，指示防疫單位轉向採購俄羅斯疫苗。文在寅訪美之前，與拜登較勁意味濃厚。因為，文在寅以國內選舉為優先考慮，尤其，4月7日補選失去首爾、釜山代表南韓的2大城市市長後，立即脫胎換骨，黨政青三方面人事改組。

文在寅與執政黨真正挑戰的是接踵而來的明年3月總統和6月地方選舉，文在寅當然十分緊張，若僅依賴國會多數席次無法推動施政，必須克服此次補選中嘗到的苦果，才能贏得總統選舉，進而保障文在寅安全卸任。

29日，南韓統一部長李仁榮在記者懇談會中表示，南韓無法等待美朝舉行高峰會談，在近期內，無論是政府或民間將積極與北韓打通對話及交流平台，不僅疫苗，南韓將援助北韓糧食、肥料等。暗示美國，南韓不顧美國堅持北韓先放棄核武，再談解除經濟制裁，還是會走自己的路。

文在寅4年以來耗費心血換來的親中親北政策無法改變。因為，這是他要達成南北韓和平統一的基調與願望。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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