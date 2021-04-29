賴清德復出江湖，在主題為「台灣國家正常化、亞太和平永續化」的會議上，老調重彈；一方強調，台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬，一方還秀出他與AIT處長酈英傑同遊阿里山的照片，彷彿要藉著美國為他的台獨說詞壯膽背書。蔡英文則以書面致詞指出，政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」。

分辨「台灣」是不是主權獨立國家？最簡單方法有二。第一，看我國與其他邦交國訂定的各種協議，是以甚麼名義為之。第二，看兩岸簽署的23項協議是用甚麼名義訂定的。與友邦訂約，只見Republic of China，不見Republic of Taiwan。可見世上並未有主權獨立國家名為「台灣」者。

至於兩岸的23項協議的全名都冠有「海峽兩岸」的文字。也就是說，兩岸簽署並實地執行23項協議時，中華民國已默認了「一中原則」。而賴所謂「主權與中國互不隸屬」，也正是九二共識「一中各表」的創造性模糊所在。中華民國的總統副總統若是置創造性模糊於不顧，放棄中華民國的國號，就應該勇敢地宣布，廢止一切不是以「台灣共和國」名義簽定的對外條約與協議。

矛盾還不僅止於此。賴清德所謂主權獨立國家的那個台灣，究竟包不包括金馬地區呢？

金馬地區與大陸咫尺之遙，且是兩岸防空識別區重疊處，中共軍機天天飛越其間，侵擾「台灣」領土主權，卻不見「台灣」比照中共軍機越過海峽虛擬中線，侵擾台灣西南防空識別區時的雷達、飛彈追蹤、機隊跟監、廣播驅離，也未見國安單位及陸委會強調「國土主權、寸步不讓」。那麼，「台灣」這個獨立主權國家所指涉的國土和主權範圍，究竟包不包括金馬地區在內？所謂的「國土主權，寸步不讓」適不適用於金馬地區？兩岸間的創造性模糊一旦轉為攤牌性清晰，戰爭爆發，位在海峽中線之西，敵境之內的金馬，又該如何？

前不久，德國總理梅克爾公開表示，她擔心台海情勢，「挑釁多了，弄假成真」。弱者戲弄強者，如草螟弄公雞，謂之挑釁。賴清德的台灣是主權獨立國家之說，便屬梅克爾所謂的挑釁。姑且不論是否同意一中原則，試問，台灣挑釁中國大陸，可有勝算？如今美國要想阻卻中國崛起，都需聯絡日韓、組建五眼聯盟、印太戰略，足見美國對中國大陸都畏懼三分，台灣如何能與之對抗？台灣倚美壯膽，挑釁中國，萬一擦槍走火，兩岸爆發衝突，台灣有何好處？中美若是爆發軍事衝突，台灣又豈能苟全性命於戰亂中？

最關鍵的問題是：一個連軍機、軍艦、潛艇、防空飛彈、預警雷達都無法自製的台灣，如何能對抗當今全球數一數二的軍事強權？不能戰，卻故意挑釁，何異於「戰狼外交」辭令？明知不可而強行，豈非置百姓生命財產於度外？

兩岸本無事，庸人自擾之。與其自欺欺人，妄想台灣國家正常化，追求亞太和平，不如反躬自省，尋找兩岸永續和平的建設性可行方案。

（作者為資深媒體人）