美國總統拜登28日應國會參眾兩院聯席會議邀請發表演說，從內容來看，他顯然更為重視內政與打造「 新一代的新政」，外交上將矛頭對準中國，完全不提台灣、新疆、香港，對俄羅斯則僅輕輕帶過。

美國總統通常每年1月20日對國會發表國情咨文。拜登因是新任總統，只能到國會發表演說，但今後連續4年的1月20 日他都將發表國情咨文。

今年拜登在他對國會的演講中，特別重視內政甚於外交。首先，拜登在上任前就強調防疫與經濟是他施政的兩大優先事項。這次他在國會演說重彈此調，只是「吾道一以貫之」而已。

其次，他提出總額4兆1千億美元的各項法案，加上先前的1.9兆美元紓困法案，將構成新一代的「新政」，以壯大美國。在拜登心目中，只有經濟與科技領先全球，美國才能與其他強權競爭。

第三，拜登指出美國是由中產階級建立的國家，若不能讓他們得到一定程度的高薪，美國就不可能強大。

第四，新一代的「新政」需要龐大的資金支應，因此需要國會鼎力支持。拜登知道執政黨通常都會在期中選舉丟掉一些國會參、眾議員的席次，因此他必須要在上任第一年就獲得國會的支持，否則到了2022年的期中選舉年，要贏得國會的支持將日益困難。

在外交方面，拜登主要提到中國與俄羅斯，認為美國將與中、俄兩國與和其他強權競爭，以贏得21世紀。他批評中國領導人習近平與俄羅斯總統普丁都相信獨裁是世界主流，並將戰勝民主。他並抨擊中國的不公平貿易做法、政府對國營企業的補貼以及盜竊美國科技與違反知識產權。此外，他還批評俄羅斯透過電腦科技干預美國大選，與其他反民主措施，但認為雙方已經透過平起平坐與對等的方式解決他們之間的歧見。

拜登對普丁批評但卻為俄羅斯保留顏面，不無可能是為今夏兩人的峰會預留空間。至於拜登強調美國反對中國不公平貿易的做法，但卻對台灣、香港、新疆隻字不提，顯示美、中兩國之間的經貿談判可能會在不久的未來登場，而必須預先營造較佳的談判氣氛。從拜登的演說中，似乎隱約可以看出他正一步一步地推動與俄、中改善關係的外交政策。

拜登的首場國會演說，可以看出他顯然存有「攘外必先安內」的想法。的確，沒有「新一代的新政」就沒有相對高薪的中產階級，沒有富裕的中產階級就沒有強大的美國，只有強大的美國才有能力與其他強權競爭。

值得關切的是，在通篇演說中，他完全未提台灣、香港與新疆。台、港、疆一直以來都被美國當作抗中的棋子，也許不一定成為「棄子」，但卻可以在必要時擱置一旁成為「閒子」。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）