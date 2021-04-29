幾個月沒回台灣，一回來，就發現幾乎除了TVBS，每家電視台政論節目都在談國際局勢，以罵國民黨起家名的嘴，搖身一變為國際戰略、國際武器專家，萬變不離其宗，核心發言就是抗中、親美日、對民進黨政府比讚。不單談話性節目如此，這幾家電視台忽然也增播很多國際新聞。

但是這些國際新聞或國際評論，其實是很生硬，而且常硬掰，符合民進黨的主旨，既沒有洞見，也沒有深度。

民間也一片歡欣，股市直直漲、餐廳從貴的到便宜的都有，盡情享受。我在97年去訪問香港97大限，情景相似，馬照跑，舞照跳。我有著隱隱的不安，因為台灣從歷史上說，就是一個要時時警惕、時時揮汗，耗費心血才能達到小康居面的地方。因為台灣是個島嶼，必須開放，地小人稠，必須彼此容忍妥協，不能一黨專政，各族群都有不同的集體記憶，不能只讓某族群獨享話語權。

但是民進黨執政似乎是往相反的軌道走，去中國化，藉著美國的抗中，更加強其仇中政策及做法，但是台灣的外貿順差對香港、對大陸占了至少60%，而中國對美國出口前十大企業有6家來自台灣。經濟如此仰賴中國，政治卻如此仇中，社會友中、仇中、漠中不一，在歷史的縱軸上，在平行的世界空間，充滿如此多重矛盾的大概只有台灣了。

雖說人無遠慮、必有近憂，也不是一直把焦點拉到國際新聞上就能解決，台灣至今對新冠疫苗一籌莫展，以鎖國或者不做普篩來解決，現在本土案例爆發，民眾的焦慮日增，小確幸已不足以安慰。

就如柯P前日批評中央，疫情仍十分險峻，解方仍在施打疫苗，但台灣下批疫苗何時到來、疫苗保存條件等皆不明朗，而目前全球約有10億人完成疫苗接種，台灣尚無全民接種計畫，全靠鎖國、不檢測對付疫情。新冠肺炎是國安的最高等級，每天只見陳時中簡報做決策，不見蔡英文或蘇貞昌出面背書。

台灣不可能自外於他國，長久維持世外桃花源的地位，過去兩年，企業人不能出國談生意，其實是在耗用以前所累積的人際資本，因為我國廠商以前跑得勤，資訊交流頻繁，在專業裡可以站上頂端，因此拿到訂單，但是經過兩年，人際資本也消耗得差不多，繼續鎖國只有死路一條。

其次是對美國情勢的誤判，認為自己只要親美，美國就會保護台灣對付中共，這更是天方夜譚，拜登對台灣友善，是基於美國的利益，一來可以賣軍火給台灣，二來美國在太平洋的利益，要由台灣承擔，台灣不能如過去享受免費午餐，必須選邊站。而我國貿易順差大部分來自中國大陸，有朝一日，美國可以任何手段，要求我國降低對大陸貿易依存度，而我國只有聽命。別忘了，80年代中，美國使出各種手段，使得新台幣升值40%，我國企業競爭力幾乎被打趴，幸好還有個大陸市場，解救了台灣企業。

台灣內部還有諸多問題，缺水、缺電、貧富不均、通貨膨脹，高科技行業固然一飛沖天，但民生、旅遊行業凋零，親綠的電視台很少報導，談話性節目更不提，把民眾導向偏差或膚淺的國際新聞，使民眾不看不聽不說，問題終有一天會爆發。