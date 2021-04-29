出生於北京、成長於美國的趙婷，繼李安之後成為第二位奪得奧斯卡獎的華人導演，對華人社會而言，本是一件可喜可賀之事，但弔詭的是，兩岸輿論似乎都冷淡待之，尤其大陸幾乎不見報導。除政治與情感因素外，站在華人立場，背後還有更需要深究的問題。

批判大陸被貼上辱華標籤

根據慣例和經驗，趙婷奪得奧斯卡獎，理應成為兩岸以及海外華人社會熱議的話題。她不久前奪得金球獎最佳導演，包括官媒在內的大陸主流輿論一度以「華人驕傲」熱捧。但隨著她在2013年批評大陸社會的言詞被網民挖出，很快被貼上「辱華」標籤，隨即被冷藏至今，連同其獲獎影片也遲遲未在大陸上映。

趙婷14歲就遠赴重洋開啟新生活，和她優渥的家庭背景不無關係，衣食無憂的環境讓她有機會受到良好教育，因而擁有更多獨立思考與判斷的能力，進而有能力對當時的大陸社會產生批判性思考。不可否認，在趙婷童年生活的1990年代，大陸的確是一個「野蠻生長」的社會，種種負面認知令她在融入西方社會後，重新建立一套自己的價值體系，同時對後來20年大陸社會的發展與進步產生疏離感。

但這不能構成以「辱華」標籤化趙婷的理由。一方面，趙婷當時受訪的爭議言論很快從網路撤下，相信是來自她本人的要求，另一方面，趙婷在奧斯卡頒獎禮上，特別用中文講出「人之初性本善」，很明顯是在回應外界對她的質疑：一是表達其不忘中華文化之本，二是強調自己仍保有良善之心，希望攻擊到此為止。

如果連這樣的表態，都無法令大陸理性、坦然視之，將會是一個嚴重的錯誤訊號，讓包括台灣在內的海外華人乃至國際社會，對大陸產生更大的心理隔閡。難道一定要讓趙婷高喊「厲害了我的國」或者「我是中國人我驕傲」才行嗎？令人遺憾的是，這種氛圍近幾年在大陸民族主義網路民粹助推下，不僅主流民意出現偏差，甚至影響官方政策層面的操作。

歐美社會對華人的偏見由來已久，一些地方至今仍帶有歧視意味。最近10年中國經濟崛起，更多大陸民眾進入海外社會，隨著中美關係惡化，歐美輿論開始出現對大陸的反感，其中摻雜若干長期形成的排華意識形態，大陸官方和民間當然有充足理由捍衛之。但如果把所有來自歐美、國際社會的批評都視為「辱華」，顯然欠缺嚴謹，流於情緒。面對他者需要同理心，孔子講「己所不欲勿施於人」，就是在闡述同理心的意涵。

台灣年輕人視她為外國人

趙婷獲獎在台灣遇冷，更多和民進黨政府反中有關。不少台灣媒體和網民都只強調趙婷「亞裔」身分，對其中國人背景避而不談，在偏綠的台灣人尤其是年輕人看來，趙婷奪得奧斯卡不過是一個「外國人」的事情，與台灣無關。但每當有出生在台灣或具台籍背景而擁有美國公民身分者，為美國做出重大貢獻並獲得肯定，或被任命為美國政府高官時，台灣網民卻是一聲聲「台灣之光」的讚美。

愈來愈多年輕人習慣用淘寶購物、用抖音錄影、喜歡陸劇或追陸星，卻能夠把這些同身分認同、意識形態分得很開，就像他們或許認同《游牧人生》是一部很棒的影片，卻對趙婷以華人身分獲獎無感。在全球化的世界裡，人類共同價值的吸引力，往往高於訴諸民族和主權的情感，此時就更需要相互理解、超越政治分歧並攜手合作。

趙婷之所以得到奧斯卡獎，固然有主辦單位追求多元文化，爭取少數族裔支持之心，但趙婷本身的專業表現，尤其能展現跨族裔的同理心，道盡美國弱勢族群的悲情，才是獲獎的根本原因。人之初、性本善，多一點同理心，多一點對人道的尊重，無論對兩岸社會，或中國與國際社會而言，都有助於走出當下意識形態的緊繃、避免重新走回冷戰式的老路。