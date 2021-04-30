參、到臺灣

9月29日早上，校長柯遠芬通令各學生大隊束裝出發，下午3時，由庵埠開赴汕頭，準備去臺灣。載著2000名怒潮學校學生的交通部招商局輪船股份有限公司海辰輪，頂著東北季風的吹襲，在9月30日夜半由汕頭港出發，經過一夜，平穩地進入臺灣海峽，而10月1日這一天，恰巧是中華人民共和國在北平市（今北京市）舉行開國大典的日子，解放軍陳毅第三野戰軍第10兵團司令員葉飛率領的大軍，一路沿海而下，兵強馬壯，志得意滿，正準備進攻廈門及金門，作為建國獻禮。儘管當初是隨著部隊為躲避解放軍的追擊而來，但是對張盛華來說，他23年來未嘗出過遠門，沒看過大船和大海，此次征途，儘管相當倉促，卻也充滿了許多新鮮感，而這就使途中暈船嘔吐的不適成為小事了。10月2日凌晨，在海天白線縫裡隱約出現綠地的影子，隨後陽光升起，細雨紛飛，大船緩緩駛入港灣，下午1時許，拋錨停靠基隆港第14碼頭，終於抵達了臺灣。張盛華在船上看到碼頭上有小販販賣香蕉，就用吊籃和小販交易，感到生平第一次嚐到的臺灣水果竟是如此地美味。

抵達基隆後直到5點才下船，稍事休息，眾人於晚間8時多搭上載煤改裝火車車廂，朝臺北車站出發。車於午夜抵臺北車站，出站後整隊越過天橋，沿鄭州路、轉延平北路，過臺北橋，經三重，於10月3日晨行軍抵達五股，並夜宿於臺北縣立五股國民學校。10月6日（農曆8月15日）是中秋節，學校特別替學生們準備中秋佳節月餅菜餚，以撫慰第一次離鄉跨海來臺的青年學子。經過數日來的長期行軍，從來都沒有吃過一頓豐盛的晚餐，這也令張盛華有種「三月不知肉味」之感。誠然，中秋節能吃到許多美味可口的食品與月餅，但對張盛華以及許多離鄉背井的年輕學子來說，隻身來到孤懸海外的臺灣島，家鄉亦淪於共產黨之手，不免對家鄉的人事物產生掛念與不安，躺臥在床上，不覺淚流滿面。翌日晚間，他們繼續出發遷移駐地，行軍至樹林火車站，搭乘火車至新竹湖口，走經湖口臺地，穿越丘陵小徑至太平窩口第十三號鄉道，走的全是山路。10月8日清晨，大約6時30分，才振奮起疲憊的身軀，在新埔鎮民的注目下，唱著〈保衛大臺灣〉的軍歌，ㄧ路抵達新竹縣立新埔國民學校。

衡量當年新埔、關西的地理環境、生活條件、交通狀況，乃至戰術、戰略運用的地理形勢，皆十分不便，怒潮學校決定在此設校，客家因素當起了極大的作用。怒潮選址新埔，出於前廣東省政府參議鄒滌之的建議，鄒滌之為新竹縣芎林鄉客家人，鄒滌之弟鄒清之時任新竹縣長，兄弟皆曾為東南行政副長官羅卓英於擔任廣東省政府主席期間聘為參議，羅卓英和陳誠皆為前第18軍軍長，因而鄒滌之兄弟和胡璉、柯遠芬有著與羅卓英相聯繫的淵源；其次，柯遠芬與新竹縣關西鄉仕紳文昌祠管理人吳錦來子吳清煥、吳煜南，於民國26年在日本偶遇認識，34年柯遠芬來臺出任臺灣省警備司令部參謀長，與吳家重續前緣，柯遠芬此次再來臺灣，事前已請求吳家協助安排怒潮校址，吳家再請其親家新埔鎮長潘錦河協助；第三，新埔為客家庄，柯遠芬為梅縣人，怒潮學生主要來自贛南、閩西和粵東客家大本營，語言無阻；第四，新埔於二二八期間傷亡最少，正因柯遠芬在二二八期間擔任警總參謀長，以權力濫用、處置失當，遭受罵名，在此較無心理壓力；第五，新埔無都會之喧囂，可使學生專心向學；第六，新埔地名可做新黃埔的發揮，寓意傳承與復興。柯遠芬於對這一點最為中意，而以商湯〈盤銘〉「茍日新，日日新，又日新」詮釋「新埔精神」，以砥礪師生志節。

怒潮學校遷至新埔之後，才算是真正的安定下來。學校原來三個大隊十二個中隊的編制則打散重編，張盛華被編入第3大隊第9中隊第3分隊，每個分隊學生十二人，分隊長由學生互選。在創辦人胡璉將軍以及校長柯遠芬的領導下，再加上新竹縣政府、新埔鎮公所及當地民眾的全力配合，按預行規劃的進程，推動一系列的改革與教育訓練：包括重整部隊編制、改造周邊學習環境、勵行精神講話陶冶師生品德（思想教育）、加強武器教育增進使用知能、加強體能訓練、有關社會學科列為必修課程、增進與當地民眾的良好關係等；此外，為紀念怒潮學生一年來在新埔所發生的點滴與過往，特商得新竹縣政府、新埔鎮公所的同意與合作，在新埔國校背後大操場旁邊的山坡地上，建立一座反共抗俄第三期精神堡壘，在新埔鳳山溪畔修建怒潮亭，並捐建了新埔國校大禮堂，以資紀念。（待續）

（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、駱長毅為國立中山大學中國與亞太區域研究所博士班研究生）