高碳家園的肇事者，還有臉理直氣壯？

公投在即，民進黨顯然想以「核煤議題」作為突破口，在大內宣上重整旗鼓。從民進黨中央於「核四封存7週年」開始玩「馬維拉」炮打藍營，到蔡英文火力全開，自誇減煤減碳績效優於前朝，卻在不經意間，為盧秀燕加冕，為國民黨與核電背書。

蔡英文將中火減煤成績攬在自己身上，這是爭功諉過，企圖偷走藍營與民間反空污運動的成果。所謂「蔡英文任內中火減煤600萬噸」，這是台中市長盧秀燕的政績。前任台中市長林佳龍4年任內，也不過減煤198萬噸，而在2018年至2019年兩年間，盧秀燕以地方政府有限的權限與中央與中火纏鬥，成果是減煤558萬噸。

台中盧市府與蔡政府在中火問題上的纏鬥，社會都看在眼裡，短短的新聞歷史斑斑可考，此不贅述，讓數據說話即可。

將時間拉長為10年，自2010年至2019年，從數據上來看，電力排碳係數以2017年最高，首惡是燃煤火電，原因是核一與核二停機，加上乾旱以致水力機組發電量不足，只能加重燃煤發電量以彌補。2017年，總統是蔡英文，台中市長是林佳龍。

但在2019年，電力排碳係數創10年新低，原因是核電恢復正常運轉(佔比13.4%，當時創3年新高)，燃氣佔比有所增加，綠能小有貢獻，以及中火遭台中市府壓力而降載462次，全台降載超過千次。其背景是反空污運動與「以核養綠」公投過關，而這個時候的台中市長是盧秀燕，總統蔡英文在「撐港」，「打韓」拚選舉。

2021年，核一廠進入除役階段，天然氣接收站的建置則受到「藻礁公投」的影響，前景未明，因此對反核的民進黨而言，捍衛天然氣這一戰，有輸不得的壓力。問題是，盧秀燕要求中火新增燃氣機組的條件，應是同步淘汰老舊燃煤機組，民進黨卻又不願意，這便使得以燃氣取代燃煤的民進黨政策受到質疑。

說穿了，就是怕同步關停燃煤機組，彌補不了核電除役的缺口吧？

無論蔡政府如何美化自己的減煤減碳成績，數據顯示，2016年以來能源部門的排碳量，皆高於馬政府時期，這是用電量逐年成長，經濟與碳排兩者無法脫鉤所致。用電量逐年成長，本來就是預期中事，因此藍營才反對粗暴廢核。

根據經濟部能源局的資料，能源部門排碳量佔比70.8%(2019年，直接排放)，燃煤就是頭「碳獸」。2019年碳排總量相較於2005年上升4.33%，而相較於2005年，工業，運輸，服務業，農業，住宅等部門碳排都呈現下降趨勢，僅能源部門飆高，一枝獨秀。

根據台灣「自主減碳承諾」，減碳目標是2030年要比2005年減碳20%，現在是不減反增的狀態，不到10年的時間，如何降20%？更何況，以國際潮流的標準，這是拿不出手的低標。

「非核家園」是將所有希望放在天然氣，但根據台電估計，未來15年台灣用電量將成長2-3成，需求來源主要成長於半導體產業，5G產業，電動車發展，與產業(自大陸)回流，中小學全面安裝冷氣等項目，燃氣能減多少碳排量，誰敢拍胸脯保證？

有鑒於時間的急迫性，再生能源的技術與成本問題都還沒解決，目前佔比還不到6%，綠營就不必誇誇其談了，「非核家園」未必達標，「高碳家園」卻是現在進行式。

談到再生能源，佔比雖小，但砍樹種電，農地種電，已然成了另一個嚴峻的環保問題，衍生「綠電砍綠林，環保毀環境」的荒謬現象。真要仔細追究，藻礁問題不過是冰山一角，台灣地狹人稠，天然欠缺發展綠能的環境，而這已是老調重彈，可悲的是，裝睡的人就是叫不醒。

台灣是全球減碳地圖裡的劣等生，國際減碳評比倒數第三，人均碳排量還高於總碳排量最高的中國大陸，根本丟人現眼，而綠營政客與親綠環團卻只想摀住擁核人士的嘴。如果謝長廷將洗白福島核污水的才華，放在支持核能上，台灣恐怕能有效減除不少碳排。

只要了解台灣在全球碳排地圖裡的劣等生位置，即知誇誇其談的民進黨臉皮有多厚。

從選舉層面來看，打盧秀燕根本是昏招，藍營地方首長有三塊鐵板，台中盧秀燕，新北侯友宜，與宜蘭林姿妙。此三人的共同點就是不愛玩口水戰，而只要不掉入綠營的宣傳陷阱，就算蔡英文御駕親征，也討不到便宜。

因萊豬而在民生議題上大失分的民進黨，其實在環保議題上也是風光不再，有錯都是別人的錯，有功都是自己的功，爭功諉過的文宣玩久了，人民也逐漸看破手腳。這次瞄準盧秀燕，等於是總統與全黨替盧的政績背書，讓其連任基礎穩若磐石。

綠營在揮不去的霧霾裡吹牛找藉口，也真是夠了。（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※