在幾天前我做了一個選題，「台軍和解放軍單挑必勝，這類新聞是如何被生產出來的」。這是一位台灣名嘴在政論節目上說的話，而後被多家大陸媒體引用為「台灣新聞」。

就如同昔日的榨菜和茶葉蛋一樣。後來翻資料、去問了周圍相關產業的朋友，發現了一個殘酷的現實：在台灣，若一位有些名氣的學者，他去上一檔談話性的政論節目，從基礎款的2500至3000元台幣一小時，到有些名氣的5000元台幣一小時，非常知名的大咖則是1萬元台幣一小時。

若他正經八百的去企業講座、參與政府機關的會議、或是去大專院校的出席費，出席一次可能從2500至5000元台幣上下。一次的時間可能是一個小時或更久。而這類會議與講座，需要準備的內容，自然與政論節目不同。

當然，若想賺外快，這位學者也可以選擇跑大陸，在大陸兩岸學術交流相關會議的出席費基本比台灣高，更別提許多還包餐費住宿，這點在此不用多說。

但本文的目的，不是吐槽學者或名嘴，而是自己，與這個神奇的時代。

過去我自認做政治評論、搞兩岸，是最沒前途的、是超級貧困的、是被時代施捨的可憐人，直到很最近才意識到這確實是個廣大市場。在台灣，「中共又來了」可以成為賣點，在大陸同樣也是如此。

曾關注的一位軍事領域哥們兒成天激動呼喊：台海戰雲密佈、台海要打了、「開始戰前準備！這回台海真的真的要打啦！」

台北女孩在媒體從業六年多，開公眾號也有那麼個三年或四年，我是一個完全體會到時代轉變、且自己有多跟不上時代的人。六年多前，剛進公司，那時公眾號熱火朝天，但我並不懂什麼叫「流量」。

我做著自己感覺有意思的選題，時不時還會被同事唸叨「你這樣寫太口語了，不是正經媒體該有的」。

我不太懂什麼正經媒體，但諸如「又來搞事了」、「兩國真撕了」、「扯！這人壞透了」的敘事當時絕對被主管敲頭，你當你自己是找人吵架的網絡酸民嗎！更不用說把這種當作標題，簡直是找死。

就算是新聞評論，也應當陳述雙方說法、應避免過於情緒的字眼，標題可以吸睛但不能失去媒體水平。那時候大家都秉持著這種方式做評論，並以此自勉：縱然不是征戰沙場的記者，但仔細查閱與核對資料是基本，我們不是作者。

時間走的很快，我比許多人晚意識到(或承認)「現在時代不太一樣了」。很快地，「破了」、「爽」，一個字兩個字三個字，都可以成為新聞標題，人們也習以為常。

再更快地我們不再需要在內文上引用不同新聞源、以及正反觀點。

而台北女孩在這其中，就是一個又當又立的人。一邊歎息「快餐時代下，現在的年輕人啊」，一邊在別人大造爆款文時抓耳撓腮咬枕頭。

我認為，台灣某些學者，是領域中的傑出人才，是兩岸僵冷下能看見問題本質的人，卻因為一些車馬費在節目上偏頗地引導情緒。

我認為，現在這個時代下人們獲取信息快速，正因為這樣提供者更應該謹慎面對自己所產出的內容。

這樣自以為是的人設，在我開始認真經營某大平台之後，才開始明白快餐時代下的根本規律：人啊，一但吃到「流量」，就難以回頭。

這太令人上癮了！

三月初我開始在一個非常多人使用的大平台上發文，某一篇意外突破了十萬加。各位觀眾朋友們，十萬加啊！

就算不是公眾號爆款文，但我還是對數字感到些許開心。

過段日子，又有更多閱讀量的文章出現。這其中有些是從公眾號上找過去的文章，修訂內容、換標題，有些是新寫的文章。

一開始文章閱讀量上升，還會戰戰兢兢「內文有沒有出錯啊」，恨不得檢查個十次。

後來，比起緊張內文，更多的是緊張「這個標題……感覺數據沒有上一篇好啊？」

很不好意思地告訴大家，流量的小甜頭太棒了，可以買貓砂、買罐罐，多買一件衣服，甚至開始幻想以後平台做大、移居大理的可能性。沒結婚的平凡小作者就是這樣單純，幾百一千就感覺實現了財富自由。

正因為沒流量，所以嘗到一點點流量的滋味，就立刻上癮。

上癮現象一，一旦數據不好看，「呸，我寫這話題幹嘛啊，浪費時間」，甚至當天晚飯都不香。那天，針對五一調休的議題，寫了篇「兩岸人民誰放假更多」，數據奇慘，晚飯都不想吃。

上癮現象二，你會頻繁看創作後台、不斷刷新手機上的數據，連貓都擼少了。

我自認體會到一個規律，大平台的推送，可能會讓你的文章被十萬個人看到(展示數量)，其中，若有一萬人點開(十分之一)，那這次的閱讀量就不會差。

所以文章發出後，我密切關注展示數量及點開的數據，一發現低於十分之一，立刻換標題。

再一會兒繼續觀察，發現仍不夠高，繼續換！

再二十分鐘，不行，還是要換！

換！

阿竹蹭過來，滿懷希望地喵喵叫，我下意識地推開，等等，換標題呢！

毫無疑問，如果在能有固定工作的情況下，透過另一個自己的自媒體，產生額外一份小收入，不管在經濟上還是心靈上，都挺開心的。

跟著熱點，搜集資料、給讀者一些信息或看法，也有機會在大平台上嘗試。超級感謝這些機會，這也是我自認唯一感興趣且擅長的事情了。

能在「算是有興趣」的情況下充實工作，我覺得自己挺幸運，也很幸福。

但是幾天的快、換、沖，前幾天的早晨我走在上班路上，突然驚覺，好像有幾天都沒有去感受一下日常生活。一直想著今天要做什麼來點擊，希望今天這篇文章數據能很好，但那幾天都沒怎麼花時間去感受北京的天氣，去聞聞花香，去踩踩草地。

而在過去，每天早晨走去上班，中午吃完飯去草地放空一下，不看手機，仔細感受身邊的日常景色。這是我少數的好習慣。

甚至，提不起精力去寫公眾號。每篇公眾號寫什麼題材、花時間構思，或許看起來普通但都是花不小心思，但是現在，快速的、刺激神經的快評，在收益上更好。

天啊！

於是前兩天，我逼自己，在大平台發出評論之後就不能再看手機數據，晚上沉澱下來，花點時間構思公眾號。

該寫什麼？最終我想著寫下在這個時代，身為一個「又當又立」的內容提供者，到底還想堅持些什麼。

現在的涉台新聞也好、兩岸也好，明明台灣議題在未來的大陸那麼重要，但角度卻那麼固化：台獨名嘴蔡英文，台灣又來搞事了。真實的台灣又是怎樣呢？大陸下一代年輕人確實也不太想瞭解。

但不管我還是要說。

我們哪，從小看太少嚴肅分析，被那些獵奇的「你看看中國這樣那樣」的新聞吸引眼球。長大後我們情願花時間看貓貓狗狗，也不想探討現實問題。

我們哪，一方面花很大力氣噴政府，一方面在很多時候，又不會去要求政府負責任。

我們哪，天天說我能選舉，但又常喊「反正那些人都很無能，選一個比較不爛的」。我們哪，很多時候說言論自由，但聽不進去意見不同的人的聲音。

我們哪，以為搞衝突、搞藍綠對立，是民主下正常的，卻不知道這個後遺症有多大。誰有其他意見，誰就是不愛台灣。

我們哪，忘記怎麼討論公共事務了，看見的滿屏都是政客名嘴的偏見情緒，以及網路上的你死我活。我們哪，忘記學生時代老師教導過的溝通方式。

但是我們哪，明明就是資本主義的地方，卻對有錢人有強烈敵視，同時對貧困的、需要幫助的人給予非常大的關懷。

做兩岸的困難之處是你永遠得探索，為什麼這麼反中的地方，往往在很多時候第一時間與大陸民情有共鳴；看台灣最有趣的地方，就是你永遠得探索，為什麼看似這麼對立仇視的地方，在許多時候卻又會高喊「愛應該要凌駕政治」。

台灣與大陸，大陸與台灣，都該好好看看對方啊。以此自勉，不忘初心。

（郭雪筠/台北女孩看大陸）