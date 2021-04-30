1984年俞國華擔任行政院院長時，已啟動「行政院組織再造方案」，迄今已逾30年，為何再造方案不斷，且均半途而廢；是主事者輕忽法制建立應有的態度？方案規劃缺乏單位間周延考量、朝野共識、運作流程等模擬？還是為總統需求而匆促提案；以2010年完成的行政院組織法修正為例，雖已明列應配合「環境資源部」的設置，將包括內政部、交通部、經濟部、農委會、公共工程委員會、原委會及環保署等部會進行組織調整；但是從2012年新的行政院組織法實施迄今，上列七個重要部會，仍尚未完成；這種組織再造方案與實際立法修法之間的落差，已存在近十年了，但歷任行政院院長卻都視若無睹！是難為也？或不為也？

2021年3月25日行政院院會已通過「政院組織改造方案」，包含16項法案，新設「數位發展部」，科技部改制為「國家科學及技術委員會」，以及成立「國防部後備動員署」；將送立法院審議，將於今年底完成立法程序；社會也在擔心，這次提出的組織改造方案，也是因總統需求而匆促提案；方案中依然缺乏朝野共識、運作流程也未完成模擬。

依照行政院的規劃，數位發展部將整併五個部會（通訊傳播委員會、交通部、經濟部、國發會、行政院資安處）既有部分業務，並提升資安處為資通安全署，同時另成立新的行政法人「資通安全研究院」；將通訊、資訊、資通安全、網路及傳播等五大業務，統由數發部管轄處理；我國數位發展大業將由數發部領航，統籌產業、政府、社會、人民，數位轉型等相關的基礎建設及環境整備，並協助各機關落實數位治理；期望如此將可統一事權、整體規劃、整合相關資源，完成數位發展大業。

數發部所列相關業務，原本已分別由五個不同的部會在負責監管，因此送請立法院審議立法的，不會只是單個「數位發展部組織條例草案」，同時也必須把行政院、通傳會、交通部、經濟部、國發會等院、部、會之組織條例修正草案一併送審，這可算是牽涉廣大的立法、修法工程；若不如此，這種組織再造方案與實際立法修法之間的落差，將又懸而無解，而人民也將無法釐清而無所遵循。

2014年3月3日國家科學委員會改制為科技部，因認為國科會雖可「強化國家科技發展的整體規劃」，促成各地科學園區的有效運作，可是委員會組織型態，雖然有利於跨部會之間的協調溝通，但在執行與貫徹的績效上卻不如「部」組織便於貫徹執行；這次2021年3月25日科技部改制為「國家科學及技術委員會」，其目的乃在於「強化國家科技發展的整體規劃」，此與2014年改制前相同，又要改回原來的委員會組織型態；而今新成立的數發部管轄五大業務，這些也是政府各部門都需要的，在缺乏委員會跨部會協調機制下，將來要如何領航相關部會加速數位轉型？是否未來也會與今日科技部因同樣理由消失？

至於規劃在國防部下增設後備動員署，係源自美方質疑我軍事政策結構的合理性；但今國防後備困境，是基層資源與人力不足所造成，不是高層幕僚作業能量不濟的結果，這是增設後備動員署能解決嗎？

這世代是由「線性思維」轉換到「高指數思維」的世代，外部環境變化是複雜和嚴峻，科技進步一日千里，世界經濟動盪不安，中美貿易戰更加大未來的不確定性，只是我們沒有察覺。管理大師哈默爾說：「今日企業競爭力較少來自於事先的計畫，更多仰賴於對未來情勢探索的能力，能夠在不斷湧現的議題中找出優先次序，找出自己能著力的機會，並用於實踐」；在此環境下「國家治理如逆水行舟，不進則退」，國家也是有生命周期的，如果不定期更新，也會走下坡，初期大家可能無法察覺，要靠有識之士，意識到並願意領導改變；改變有兩種做法，一種是由A到A+「精進」型的改變，另一種是大破大立「變法」型的改變。

任何改變不會自然發生，要有願景與肯為國為民、犧牲奉獻、付出代價的領導者，才能使國家改變；民主國家體制，執政者有任期、選舉的壓力，大都無法採取「變法」型的改變，只能採取「精進」型的改變；且在改變的路程中，要有觀察力及敏感度，能隨時注意世界的變化，各國科技的發展，留意外來「破壞式創新」黑天鵝的突來影響。

綜上所述，組織再造為何受困30年？主要還是行政當局輕忽法制建立應有的態度，總是在為當時的總統需求而匆促提案。民主體制，執政者大都只能採取「精進」型的改變，這更需要有願景，能恆久持續努力才會成功；立法是國之大事，朝野要以為國為民，為萬世開太平的情懷與心態，正視組織再造這件事。