五一勞動節前夕，勞動部發函給各大人力銀行，明令不可協助任何企業在台招募人員赴中國就業，並要求全面下架相關職缺，違者最重可處500萬元罰款。

民進黨執政後由於五缺問題難解甚至愈形惡化，再加上大陸出台一系列惠台政策給予台胞同等待遇等，這些年西進大陸發展的台青、台幹，有如過江之鯽，絡繹不絕。

勞動部有感於兩岸人才競爭激烈，台灣人才流失嚴重才有此措施。然而，此舉卻是頭痛醫腳，既治不了標也治不了本，蔡政府不思改善台灣求職就業環境以及每下愈況的低薪結構，只知一味的圍堵抑制，當心物極必反、防不勝防。

殊不知，資本會往市場集中，人才會往資本市場集中，大陸的綜合實力、規模經濟與新基建以及未來發展的前瞻性，對台青的確具有強大的磁吸效應，甚且兩岸產業鏈本來就有高度互補性與延展性，蔡政府又何苦強逼台灣人民非得和他一起在美中科技戰選邊站。

現在大陸是創業的時代，冒險家的樂園、尋夢者的天堂，對台青而言可以在台灣成長去大陸發展，乃是命運與機會的轉捩點，符合理性經濟選擇。尤其高科技人才大都透過獵人頭公司或同仁間人拉人、人帶人的方式被招攬過去，蔡政府針對人力銀行與人力仲介業者發佈禁令，只是便宜行事，斲傷憲法對人民工作權與居住遷徙自由的保障。

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