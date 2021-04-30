總統蔡英文近日因收養搜救隊退役的搜救犬「樂樂」引發特權爭議。蔡英文稱領養過程經過合法申請，並暗指批評者是「因為政治而扭曲」，甚至是「不當攻擊狗狗」。

不過，蔡英文所說的「一切合法」，頗有值得商榷之處。退役搜救犬非常搶手，有意認養的人很多。消防署去年公告5隻退役搜救犬認養，竟有105件申請案，連內政部長徐國勇都曾說「我家人都超哈牠們。」

被動的特權也是特權

去年底「樂樂」退役，卻查不到認養公告，原來消防署悄悄更改認養規定，將優先認養資格從「馴犬員優先」，擴大為「對推廣搜救犬形象有助益之人士」，且明定優先認養者無人申請時才須公告。然後，蔡英文就在無公告的情況下順利領養了樂樂。或許蔡總統認為「合法」，但身為總統，被動的特權仍然是特權。

前行政院發言人丁怡銘去年誣指台北市冠軍牛肉麵店使用萊牛，加上使用行政院公款報帳等爭議事件，遭輿論強烈抨擊後，被迫下台；沒想到，事隔不到4個月，外界踢爆行政院長蘇貞昌又回聘丁為行政院有給職顧問。儘管外界認為不妥，頻頻炮轟，然而蘇貞昌完全無意改變這項人事派令，行政院僅輕描淡寫稱，期待丁怡銘能記取教訓、積極任事。

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉嫌販毒、詐欺等，遭刑事局逮捕、訊後遭聲押。不料，媒體報導趙介佑在羈押禁見後不久，即取得羈押庭筆錄，並從中發現透露他涉罪者的資訊，之後趙介佑竟到台北市警局北投分局興師問罪。

趙介佑除了是民進黨黨務高層之子，他自己也曾當選民進黨黨代表，與民進黨有一定的淵源，而他涉及多起違法案件。近日，立委質詢，2018年4月分，台北市警局借提某毒販時，竟讓趙介佑前來會面、送便當甚至拍照。事後，趙介佑還高調在臉書上貼文炫耀，絲毫不在意自己的違規之舉。

趙介佑是警方註記的幫派分子，有毒品、槍炮等前科，2020年才因涉及擄人勒贖遭到收押；今年4月10日有黑幫分子光天化日下在台北市媽祖文化協會囂張開槍，經查又與趙介佑有關。據傳趙涉嫌對手下餵毒並造成對方死亡，事後不聞不問，因而引發相關人士氣憤開槍示警。趙介佑怎麼會囂張成這樣？

日前造成重大死傷的台鐵太魯閣號事件，經查是包商李義祥違規吊放卡車所致。儘管涉及違法借牌轉包、造假、圍標等弊案，且其公司資本額僅200萬元，卻屢屢取得台鐵上億工程，累計得標金額已達4億4000萬元；曾任民進黨黨代表的李義祥，背後的政商關係令人好奇。

上述事件涉及不同的人、內容五花八門各不相同，但有一共通點，就是都跟民進黨目無法紀有關。自蔡政府執政以來，事情無論大小，也不管性質是什麼，只要打著民進黨的旗號，往往就能無往不利、一路暢行。政治的黑手越伸越遠、越陷越深，如水銀瀉地、無孔不入，所到之處都是特權。

特權將造成社會崩潰

快速墮落的民進黨政府不但目無法紀，甚至還可以量身打造適用的法律規章，或者如蔡英文在2017年司法改革國是會議總結會議時所示範的「表決到滿意為止」的威權復辟，執政者若一逕憑一己之私、隨心所欲帶頭一步一步摧毀司法的公信力，以及最起碼的道德界線，最終將造成價值與秩序的崩壞，人與人之間信任關係的崩解，最終也勢必危及民進黨的治理基礎。因為特權泛濫會讓權力發出不當的誘惑力，造成爭先恐後的攀比依附，加劇進一步的濫用，更會讓普通人失去守法的動力，至此，社會就慢慢走向了崩潰。

如果總統想要認養退役搜救犬，官僚就忙不迭地修改規則，讓總統可以「合法」適用認養的條件；如果閣揆可以任意讓犯錯的心腹高薪回鍋，那麼，黨代表大剌剌嗆警或是得到高額標案，又有什麼好讓人感到意外的呢？

然而，人民的眼睛是雪亮的、心裡是明白的，一樁樁、一件件的爭議正在不斷累積民怨。當權者是否能從庶民口中的「綠色是原諒的顏色」、「有（民進黨）黨證就通行無阻」這些帶著若干戲謔意味的話裡，聽到絲絲不屑，甚至是憤怒的訊息？