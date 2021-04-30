民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉詐騙、販毒，遭檢方聲押禁見，揭開「趙氏家族」在警界呼風喚雨的荒謬行徑，顯示口口聲聲反毒的小英，及多年前行政院長蘇貞昌矢言「民進黨絕不容黑道染指」，都不過是偽善的口號，更讓外界質疑，現在是黑道治國了嗎？

接連不到兩周，先是松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸壞電腦事件，隨後又發生北投分局偵辦的民進黨代表趙介佑，在偵察隊探望嫌犯、招搖拍照，及槍擊犯在小弟簇擁下高調投案，不禁令人聯想起警匪一家親。

以趙介佑為例，早已是北聯幫中堅分子，進出派出所乃家常便飯，但因有個在民進黨北市黨部掌管紀律生殺大權的父親趙映光罩著，其父又有被稱「天道盟精神領袖」、當今國策顧問黃承國撐腰，才敢如此目無法紀、甚至向北投分局興師問罪。一方面吸毒、販毒，一方面卻當上民進黨市黨部代表、選對會委員。試問，父親是市黨部高層兼北投分局顧問團團長，姑姑是市黨部執行長，被視為幫派分子又奈我何？黑道開個公司，局長不也是呼之則來的座上客？

民進黨立委何志偉諷刺說，只要花1萬元找個小弟去派出所鬧一鬧，就能讓警察局長下台，左右警界人事權；又說一個政黨絕不能「白道怕黑道，黑道怕警察，警察怕白道」。看看松山分局及北投分局荒腔走板的現象，不正是當前的寫照。

而吳怡農過去因形象清新被視為黑馬，年紀輕輕就當上台北市黨部主委，但面對趙氏家族，敢快刀斬亂麻嗎？多次提到肅清黑道的蔡政府，敢拿這連串事件開鍘嗎？外界都睜大眼睛盯著看。