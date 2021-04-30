從4月20日爆發華航貨機機師本土感染案例以來，該起疫情越演越烈，截至30日已有10名機師、5名家屬和4名機場飯店員工確診，看似複雜，找不到感染源，更畫不出傳播鏈，但如果從案例出現的時間點與數量來推估，就可看出端倪。

在這起華航疫情之前，上一起本土疫情已是去年底的事，因為染疫紐西蘭機師趴趴走所造成的社區感染。事發之後，各界呼籲必須盯緊機組員居家檢疫與自主健康管理，以免類似情事再度發生，但顯然機組員的防疫漏洞越補越大！

原本今年初，出勤返國的機組員檢疫規定為7+7，也就是7天居家檢疫與7天自主健康管理，但因屢有機組員抱怨太過嚴苛，相關工會也發聲力挺，甚至有綠營民代幫忙協調，於是在中央疫情指揮中心首肯下，先在3月初改成5+9，又在4月15日改成了3+11。從近日疫調顯示的案例分布來看，這應該就是此起華航本土感染的破口所在！

在1200多名華航機組員的血清調查裡，出現數起IgG（+）且IgM（-）的案例，這樣的血清反應代表最慢在1個月前，也就是3月中旬，華航早就出現感染案例了。從時間點來看，正好是機組員檢疫從7+7放寬成5+9以後的事。這些零星案例起初並沒有造成明顯擴散，然而改成3+11以後，處於感染潛伏期的機組員更容易被檢測陰性（偽陰性），「出關」後誤以為自己沒事，不把自主健康管理當一回事，於是給了病毒大肆散播的機會。清真寺感染疑慮事件便在此時發生，而華航檢疫飯店員工的群聚感染也是自此形成感染鏈。

到目前為止，華航機組員與檢疫飯店員工已大致完成疫調，等於初步掌握了疫情規模，問題是那些血清呈現IgG（+）且IgM（-）的案例，早就在一般社區散播病毒超過1個月了。而檢疫飯店員工，染疫後也到處搭乘公共運輸，趴趴走2周了。 華航感染事件比起前陣子的桃醫群聚更加棘手，甚至可說是台灣防疫1年多以來最嚴苛的挑戰。證據之一就是在此同時，有一位老伯因為拜訪居家檢疫親人而染疫，結果竟然到處參加老年聚會活動，甚至都不戴口罩，顯見幾個月來台灣人的防疫警覺心早就鬆懈到以為天下太平了。

從防疫旅館的淪陷，以及這兩天華航員工抱怨「沒住該飯店也收到隔離單」，可見疫調與檢疫品質已出現嚴重瑕疵，再加上指揮中心對於機組員檢疫要求的誤判和政治力的介入，實在讓人擔心這一波社區感染會釀成何等後果。印度在今年3月大肆慶祝防疫有成，沒想到1個月後疫情燃燒全國，悽慘無比，台灣切莫步上後塵。

為今之計，必須把這波感染的所有接觸者確實匡列與隔離，並比照去年的秋冬方案，落實公共場所防疫措施（戴口罩、實名制）。此外，機組員施打疫苗的意願既低落，應立即恢復7+7檢疫規定，甚至拉到更高規格，而且在國外疫情沒有緩和以前不宜再放寬，盡速亡羊補牢。（作者為醫師）