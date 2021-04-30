勞動部近日發函給各人力銀行，要求下架大陸在台的徵才廣告，以防止台灣半導體人才被對岸挖角。勞動部此舉雖有《兩岸人民關係條例》為依據，但因法律授權極為廣泛，除易造成政府恣意決定之外，這種作法是否真能防止人才外流，更令人質疑。

憲法的言論自由權，除保障每個人的表意權外，也在確保資訊的自由流通，尤其是商業廣告，更有助於大眾做出經濟上的合理抉擇，依大法官釋字第744號解釋，其亦屬憲法言論自由保障的範疇，若要限制，除須有法律明確規範外，更應符合比例原則。

根據《兩岸人民關係條例》第34條第1項，只有經過主管機關許可，於大陸地區的物品、服務、勞務等才得於台灣為廣告。只是此條文並未有任何目的、內容與範圍的限制，致等同空白授權行政機關以命令為補充，實有違法律授權的明確性。而依據此條文授權，並由陸委會所頒布的《大陸地區物品勞務服務在台從事廣告活動管理辦法》第5條，允許在台廣告者，主要是經許可至對岸投資的台商、經許可進入台灣投資的陸商可以廣告，就有較為明確的規範。

就人力銀行的徵才廣告而言，屬於最純粹的商業行為，非屬公權力機關之下，如何能查清刊登者是否為台商，或是經許可入台的陸資？陸企併購或交互持股的跨國性企業算不算陸資？在現行法律難以清楚界定，司法判決的標準亦捉摸不定下，如何能期待人力銀行有自行查核的能力？尤其此次勞動部的函文對於例外許可之類型，竟仍處於討論階段，這就凸顯在法定性不足之下，易形成主管機關的恣意性，以致有違比例性原則。

面對主管機關恣意限制商業廣告之處分，人力銀行原可藉由行政救濟，以爭取合法的權利。只是違反大陸徵才廣告，可處10萬到50萬元罰鍰，仲介行為甚至還可處5萬到500萬元罰鍰，金額不低，且由於行政罰的執行不會因當事人提起行政救濟而暫時停止，更遑論長期訴訟的糾纏。因此基於商業利益的考量，就算行政機關的命令不合法、不合理，在民難與官鬥之下，業者也只能默默自行下架相關廣告。

因此，面對不合法、不合憲的行政命令，在野黨應提出修法案，明確法律之授權，以避免主管機關濫權；若未能立即修法，立法院對於行政命令也應負起監督與審查之責，若行政命令僅是備查，就淪為橡皮圖章，也造成行政權獨大之現況。

要防止台灣的核心技術外洩與人才外流，在企業領域有《營業秘密法》之類的規範保護；於公領域，更有《國家機密保護法》之類的規範把關，政府想靠禁止徵才廣告來防堵，實在是痴人說夢。若真要留住人才，執政者應積極創造更友善的投資環境，以吸引各國來台投資，屆時人才與技術自然會留在台灣。捨此而不為，而讓人民低薪狀況持續，再多的防制手段恐怕都阻止不了年輕人渡海他鄉之心。

（作者為真理大學法律系所副教授、刑事法研究中心主任）