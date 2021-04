16人確診、7名抗體陽性、防疫旅館淪陷、舞廳大跳其舞、活動軌跡不肯洩漏……是否發生群聚感染,誰也不清楚,老百姓就這樣在心驚膽戰中過日子。

不做普篩、疫苗匱乏,中央能做的僅是防堵好國門;老百姓能做的竟然只是戴口罩。沒錯啦!剛開始,是達到一些效果,可當初政府也沒鼓勵戴口罩啊!還說什麼「我OK,你先領!」是民眾自動自發,全民才戴起了口罩。政府洋洋得意,自詡是模範生、是「超前部署」,還將口罩捐輸到世界各國,大呼「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」

現在呢?全世界半數國家都施打過疫苗了,台灣施打率竟然是敬陪末座,,BBCnews最新統計施打率是每100人0.2。想問的是,台灣不是醫藥大國嗎?台灣的健保名震遐邇,很多國家來此借鏡;外移人口也為了健保每年回國一次,怎麼到現在國產疫苗還沒有問世呢?政府高官是帶頭打了AZ,但總統呢?說是要等著打國產疫苗,萬一國產疫苗永遠出不來,或是沒有國際認證,總統就不打了、而改打更好的外國疫苗?

原來搞了半天,「Taiwan Can Help」僅僅只是口罩,其他,一籌莫展!

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※