16人確診、7名抗體陽性、防疫旅館淪陷、舞廳大跳其舞、活動軌跡不肯洩漏……是否發生群聚感染，誰也不清楚，老百姓就這樣在心驚膽戰中過日子。

不做普篩、疫苗匱乏，中央能做的僅是防堵好國門；老百姓能做的竟然只是戴口罩。沒錯啦！剛開始，是達到一些效果，可當初政府也沒鼓勵戴口罩啊！還說什麼｢我OK，你先領！｣是民眾自動自發，全民才戴起了口罩。政府洋洋得意，自詡是模範生、是｢超前部署｣，還將口罩捐輸到世界各國，大呼｢Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!｣

現在呢？全世界半數國家都施打過疫苗了，台灣施打率竟然是敬陪末座，，BBCnews最新統計施打率是每100人0.2。想問的是，台灣不是醫藥大國嗎？台灣的健保名震遐邇，很多國家來此借鏡；外移人口也為了健保每年回國一次，怎麼到現在國產疫苗還沒有問世呢？政府高官是帶頭打了AZ，但總統呢？說是要等著打國產疫苗，萬一國產疫苗永遠出不來，或是沒有國際認證，總統就不打了、而改打更好的外國疫苗？

原來搞了半天，｢Taiwan Can Help｣僅僅只是口罩，其他，一籌莫展！

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