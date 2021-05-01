家住福建省福州市晉安區象園街道連輝社區的趙萍阿姨，最近一段時間「樂得忙碌」。上了7節培訓課程並結業後，擅長拉丁舞的她，成為社區一名「准樂齡老師」。

「台灣的吳教授，專門培訓大家怎麼授課，我們收穫很多。」今年70歲的趙萍阿姨，自退休後便開始學習拉丁舞，沒想到有一天會成為社區裡的老師。「我現在每天參加拉丁舞表演隊的活動，平時也幫忙培訓新隊員，慶祝中國共產黨成立100週年我們有很多表演。過段時間，我還會在樂齡學習中心給老夥伴們上課。」趙萍阿姨開心地對記者說道。

趙萍阿姨口中的「吳教授」，是福建農林大學公共管理學院台籍副教授吳旭平。去年5月以來，連輝社區裡常常出現吳教授和穿著藍色馬甲的福悅社工們的身影，老舊社區開始煥發新生機。

「髒亂差」的局面一天天改變；垃圾被分好類，物盡其用、變廢為寶；花花草草多了起來……這些，社區裡的老人們都看在眼裡。然而更為重要的是，他們感覺到社區變得越來越文明，治安越來越好，老人、小孩受到更多關心和照顧。

過去，兩岸社區治理經驗交流多展現在論壇互訪層面，交流載體不多。晉安區深耕厚植社區家園理念，近年來借鑒台灣社區治理的先進做法，探索全國農村社區治理實驗區的新路徑。

全國首個兩岸社區交流中心，在晉安區揭牌成立，努力使社區交流常態化；榕台「虛擬社區」搭建起來，衍生各類社區營造師、社工志願者「專業群」；「閩台城鄉社區治理研究院」成立，暢通「專才」對接，按照一專家團隊一社會組織一社區的總體思路，打造16個資源稟賦各異的城鄉精品示範村（社區）。

吳旭平指導福悅社工參與象園連輝社區等老舊小區改造，進行「一門一院一牆」治理，創設「輝同繁響」三社聯動品牌項目。

比如，「社區微議事」調動居民參與社區治理，提升居民對於社區的歸屬感與自治能力；「鄰家媽媽」開闢了社區公益市場，實現居民能力展示、社區服務、個人發展的良性循環；「愛心敲門隊」發掘社區困難群體，把關懷送進家門，創造社區鄰里友好的空間。

趙萍阿姨在連輝社區住了30多年，自行車曾弄丟了10幾輛。在她的印象中，過去社區老舊，沒有物業，治安不好，雜草遍地，夏季蚊蟲滋生。「現在各方面都規範了很多，有保安、有物業，治安、環境都很好，社區的變化太大了。」趙萍阿姨欣喜地說道。

改造連輝社區，吳旭平的願景是，「讓每一個人覺得社區很安全，也很開心地來參與社區活動」。

吳旭平在2010年進入台灣高校工作，專攻勞動與社會保障專業的他，在台灣常常到社區服務，與社區發展協會合作建立社工機構。「我們通常採用共學、共餐、共辦的『三共』服務模式，讓社區的老人一起學習、一起吃午餐、互相陪伴，實現社區居家養老。」吳旭平說道。

2015年，吳旭平辭去台灣高校的工作，跨海來到福建發展。在台灣深耕社區營造多年的經驗，也被他帶到了福建，因地制宜探索出融合兩岸經驗的新的社區營造模式。

「大陸的社區治理，過去大多是自上而下的方式，而台灣則是自下而上。」吳旭平說，因此，在晉安區這個兩岸社區治理經驗融合先行區，他希望把這兩種模式融合起來，更多地關注居民的需求。「我們中國人常說『遠親不如近鄰』，希望在『近鄰』們心靈契合的情況之下，再由黨建的方式來讓大家有服務奉獻的精神。」吳旭平解釋道。

被評為福州首批「閩都英才」的社工林欽燕，帶領福悅社工入駐社區後，大家通過調研發現，連輝社區大部分家庭屬雙職工父母，忙於工作的同時缺乏對子女看護，孩子們經常在小區內追逐打鬧，很不安全。於是，社工團隊成立「連輝小私塾」，鏈接高校、多家社會組織，免費開設國學、科學實驗、小記者培訓，給社區青少年提供「四點後學堂」，並組織孩子們參與社區環境美化。

走在社區裡，隨處可見在悠閒散步、玩耍的老人和小孩。在吳旭平指導下，林欽燕帶著孩子們搭建的「蚯蚓之家」「茉莉花園」「愛心菜園」等社區七彩花園，成為社區一抹亮色。養蚯蚓可以消耗一些廚餘，蚯蚓糞可以轉化為有機肥養花種菜，孩子們分工明確，忙得不亦樂乎。隨著隊伍日益壯大，社工們開始帶領孩子組建「小公民」協會，培養青少年參與社區治理的積極性。

「社區改造就是在這裡開展『一老一小』的活動。『一小』就是『連輝小私塾』，『一老』則是正在開展的樂齡學習中心。」吳旭平說，社區營造很普遍的一項工作是讓老年人來參與學習，而連輝社區的樂齡學習中心，最大的特色在於培育社區裡有一技之長的老人當樂齡老師，教社區裡的其他老人。

連日來，樂齡學習中心的「健康小課堂」、長者音樂班、「智享銀齡」長者智能手機班相繼開班，如火如荼，一座難求。

59歲的翁美榕，去年疫情發生以來，在福悅社工的指導下常在社區做義工。近幾日，她也忙著參加樂齡學習中心的各項課程。「以前我對這些不感興趣，現在社區裡環境好了，活動多了，我們都很喜歡參與進來。如今我種花、畫畫、鋼琴、廣播，樣樣都學起來了。」翁美榕不無自豪地告訴記者，「我8歲的小孫子就『丟』在旁邊的『連輝小私塾』，我們都覺得社區的生活比以前有趣多了。」（閆旭/福建）

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