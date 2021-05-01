民進黨政府在五一勞動節之際又出新招！媒體報導指出，政府要求人力銀行必須下架相關赴陸工作的職缺，否則便是「違法」，一定會重罰！此舉似乎是意味著要禁止人民奔向對岸工作！嚴禁人才自由移動，特別是往大陸移動！

看到媒體整理的一覽表，無論是法務部、經濟部、勞動部等已明確畫下紅線，違者必罰，也就是說，民進黨政府開啟了新一波的「防堵」政策，必須高舉「台灣價值」，「台灣價值」不夠者又或者違者一定開罰，近日內恐怕會先有殺雞儆猴的動作，不知道誰會被波及，不知道誰會先受罰。

全球化的時代，人往高處爬，水往地處流，人才的移動這是常態，更何況大陸的舞台很廣、市場很大，相較於台灣是給不了這般舞台與市場，因而人才的移動是自然不過的事情。再加上，北京中央出台惠台31項政策、再到26項政策，總共惠台57條，各省市又按照57條展開細則，逐步落實惠台政策，自推行以來整個台青西進擋不住的浪潮逐漸擴大，拉力與推力越來越明顯，民進黨政府真能禁止得了？

我們再想想民進黨口中聲稱希望兩岸「春暖花開」、蔡英文年初「談話」時又希望兩岸展開「有意義對話」，看來這些文青話語都是虛假的！檯面上講好聽的一套，底下卻不斷進行各種小動作，「反中反中再反中」，兩岸關係更加堪憂了。

簡言之，民進黨現在祭出這般「防堵」政策、限制禁令、處罰細則，僅僅只是針對大陸面向，面對其他國家和地區則採取雙重標準，這又是一樁「反中」的具體實踐，然而，必須捫心自問，此舉真能擋得住人才的流動？（作者為復旦大學博士候選人）

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