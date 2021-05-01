最新一期《經濟學人》的封面報導，提到台灣是「地球上最危險的地方」，引發國人關注和憂心。

蔡英文在臉書回應《經濟學人》的報導：「雖然中國對台灣的威脅確實存在，但政府絕對有能力來管控各種可能風險，為台灣建立安全的屏障。」

政府連管控缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才的風險都管控不了了，還有絕對的能力管控台海衝突的風險？

民進黨連黑道問政、參政、攬政、掌政的風險都管控不了了，哪有能力管控台海衝突的風險？

台灣成為《經濟學人》筆下「地球上最危險的地方」，始作俑者，究竟是誰呢？

記得否？2016年以前，地球上最危險的地方，在喀布爾、在巴格達、在大馬士革、在朝鮮半島、在土耳其、在難民湧入的歐盟國家、甚至在毒梟火拚的墨西哥市。

記得否？2016年以前，中國大陸是地球上吸引外資最多的國家，台灣是地球上ICT產業最強的經濟體，台灣海峽是地球上航運與商機成長最快速的區域，曾幾何時，台灣成了地球上最危險的地方！

歷史殷鑑，地球上最危險的地方，在政客的黯黑心裡。心裡黯黑的政客，幾時建立過安全的屏障？

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