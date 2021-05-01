面對人才留不住，政府對低薪問題選擇視而不見，最終不檢討卻只敢對人才下「禁足令」。到底是在滿足人才需求留才，還是逼走人才？追根究底，民進黨漠視財團賺錢不加薪分配給勞工，反而還要莫名大力免稅給財團，根本性放任這嚴重侵蝕稅基的可能。台灣人才看到這奇怪現象能不心寒？

當經濟部高調宣傳台灣2021第一季經濟成長率為8.16%，然而這數字不知傷透多少勞工的心？蔡英文曾說「勞工是心裡最軟的一塊」，民進黨是把勞工當軟柿子？把這冷冰冰數字當作政績大力宣傳，似乎忘記台灣勞工多數仍處於低薪結構的可悲。多數人面對這經濟部公布的經濟成長數字非常無感，但對自己低薪數字卻感到無所適從。

近期勞動部發函人力銀行禁刊登中國大陸職缺，難道不知道在網際網路資訊化時代怎能封得住？這種「禁足令」只是暴露自己沒自信，怕的恐怕是台灣人才看到這薪資待遇比較的差距。

從台灣人才選擇西進流動現象，在在證明兩岸產業緊密連動性，儘管民進黨大玩「抗中」遊戲，搞意識形態治國，卻無法掩盖兩岸命運共同體的事實。

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