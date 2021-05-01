日本首相菅義偉是美國總統拜登就任後，第一位訪美的國家領導人，雙方會談後發表共同聲明，將美日同盟定位為「新時代的美日全球夥伴關係」。日本政府4月27日發表2021外交藍皮書，文中有關中國大陸的措辭，比往年更為強硬。有觀察家認為在美中激烈競爭之下，日本可能在必要時，取「美日同盟」而捨「日中友好」。

日本會不會真的以「美日同盟」取代「日中友好」，可以從幾個面向探究。

首先，「美日同盟」的著眼點在於戰略安全。主要是美國想利用日本牽制中共，遏止中共進入西太平洋，以免影響美國在西太平洋的既得利益與獨霸地位。日本則是想利用美國的力量保衛釣魚台。但是日本並不想與中共爭奪霸權，所以「美日同盟」對於美國與日本的意義並不一致。

其次，雖然美國在日本還有駐軍，但中國大陸才是日本第一大貿易夥伴。再加上日本與大陸在地緣、文化、歷史等方面的關聯，日中關係與美日關係不可同日而語。尤其是中國大陸成為世界第二大經濟體後，世界各先進國家都無法忽視中國大陸廣大的市場，日本更不可能放棄大陸市場。

第三，1978年8月12日，在中共總理華國鋒等人見證下，中共外交部長黃華和日本外務大臣園田直在北京簽署了《中日和平友好條約》。

條約規定：締約任何一方都不應在亞太地區或其他任何地區謀求霸權，並反對任何其他國家或國家集團建立這種霸權。雙方確認本條約不影響締約各方同第三國關係的立場。

由此看來，日本一方面無須擔心中共發展霸權而對日本構成威脅；另一方面，日本與美國發展關係，並不影響日本與中共的關係。因此，對日本而言，沒有在美國與中共之間二選一的問題，也沒有以「美日同盟」取代「日中友好」的必要。

日本《朝日新聞》日前發表社論指出，日本在華府因應中國挑戰的戰略中充當部分角色，將無法保護本身的和平與安全。以日本與中共的複雜關係，美國堅定的支持固然重要，但日本不能一味模仿美國的外交政策。東京必須要擬定自己應對中共的戰略，以避免被捲入美中兩大強權對抗的危險。

《日經亞洲評論》4月23日披露，其實在美日峰會舉行前，美國曾提議日本，可仿效美國訂立日版的《台灣關係法》，但是未獲日本積極回應。顯示日本在權衡之下，不願為了回應美國的建議，而損害與中共的關係。

事實上，美國雖然將中共視為頭號競爭對象，但是雙方並未形成勢不兩立，必須拚至你死我活的局面。美國總統拜登於4月22日召開氣候變遷全球領導人線上峰會，習近平也應邀參與。

美國國務卿布林肯本年3月訪問歐洲時，曾公開宣示美國不會要求盟國選邊。既然如此，日本沒有必要冒著與中共決裂的風險，全面倒向美國。必然會在「美日同盟」與「日中友好」之間取得平衡。

看到日本，想到台灣。兩岸關係在2008年開始融冰，2015年的「馬習會」成為全世界的焦點，那才是邱太三所謂的「春暖花開」。可是蔡總統執政後否認九二共識，使兩岸關係一夕丕變。蔡政府不自我檢討設法突破僵局，又在美國與大陸之間明顯選邊，恐怕是世界上最愚蠢的政府之一。日本政府能夠高明地在美中之間左右逢源，正好突顯了蔡政府的愚蠢。

（作者為對外關係協會前常務理事 ）