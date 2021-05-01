美日高峰會，於4月16日在白宮舉行。日本首相菅義偉成為美國拜登總統的第一位面對面會談的外國領導人。日美會談強調了日美同盟、構建自由開放的印太、加強抗疫合作、就5G技術和半導體供應鏈的合作、氣候變化的合作。日美兩國領導人會談後，發表《新時代的日美全球化夥伴關係》的聲明。

這個聲明也提及台灣問題，聲明稱「兩國強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題」。這是自1969年，尼克森和佐藤榮作會談以來，日美高峰會議首次把台灣寫入聯合聲明。這次聲明也提到香港和新疆的事。

日本首相菅義偉返國後，立即受到國會朝野多名議員的質詢，要求菅義偉對日本在台海情勢的涉入程度做出更清楚的說明。菅義偉基本的態度是，對台灣問題，日本的方針向來希望雙方當事者直接對話。日本共產黨議員赤嶺政賢追問，是否會追隨美國對中國的軍事戰略，涉及所謂軍事問題？菅義偉表示，日本政府沒有軍事上做出預判。菅義偉對於有關台灣的議題，顯然有意維持模糊空間。事實上，這也是日本政府對於兩岸情勢的一貫基本態度。

菅義偉訪問美國後，有不少台灣的學者專家，特別是一些政治活動家，普遍認為日本已將台灣列入《美日安保條約》的「周邊有事」，未來兩岸若發生軍事衝突，日本將介入。殘酷的事實是，日本根本不可能介入兩岸的軍事衝突，一個負責任的政治家，是不會把自己的國家推入軍事衝突的前緣及火線。日本政府及人民，絕對不容許日本為了兩岸衝突而無端捲入戰火。菅義偉和拜登的聯合聲明，沒有一個文字表示日本會介入兩岸衝突，日本甚至再重申「敦促和平解決兩岸問題」。

美國拜登政府對中國大陸的政策，現在看來是用軟硬兼施的辦法。美國先揪團入伙，要求盟邦參加美國組建的所謂「抗中聯盟」。歐盟的德、法以及日本、英國、澳洲、加拿大等礙於情面不得不對美國敷衍一下，派艘軍艦到中國南海巡遊。事實上，這些國家和大陸的經貿關係都相當好，也沒有什麼利害衝突 。再說美國私下和中國大陸可能就有關科技、商業專利、投資等的談判或妥協，外面的人怎麼會知道？這些派艘軍艦開到南海和東海應付應付美國的所謂盟邦，他們當然心知肚明美國的手段。美國那位民粹的川普總統，到處喊「美國第一」動不動翻臉不認人。美國這些盟邦仍是心有餘悸。誰知道拜登會不會到時候倒打一耙。

美國揪團入伙的這些盟邦，只有日本和美國還有些利益交換，那就是和中國大陸有紛爭的釣魚台列嶼。日本利用《美日安保條約》，挾持美國宣布釣魚台列嶼也是安保的範圍。美國則要日本回報，做更大動作的配合演出。例如派出更多的軍艦到南海參加演習。其實，中國大陸看在眼裡，也知道日本人打的是什麼算盤，北京政府當然不為所動，釣魚台海面該派船巡邏時，也必然會去。最近中國大陸自然資源部還公布了《釣魚島及其附屬島嶼地形地貌調查報告》，明確地表示，釣魚台島及附屬島嶼是屬於中國的。

菅義偉的這次訪美，等於是一趟船過水無痕的務虛外交。也讓我們感受到美國確實是國力虛脫，應付中國大陸的挑戰，還要揪團入伙。台灣當局自己要量力而為，睜大眼睛觀四方，耳要聽八方。台灣人民更要冷靜思考自己的處境，我們要支持一個與三方，亦即美國、日本、中國大陸友好的政策，還是無厘頭的製造仇視離我們只有兩百公里的中國大陸？偏偏我們又有45%的貿易是和中國大陸來往。同樣和中國大陸的貿易額占第一位的日本，很理智地不願和中國大陸製造矛盾和敵意，寧願和美國虛與委蛇，也要和中國大陸保持熱絡的交往和合作。菅義偉的美國行，應當讓我們看到一個負責任的政治家應該如何自處和對待自己的人民。

（作者為中華戰略學會研究員）