最新一期《經濟學人》將台灣稱為「世界上最危險的地方」，指台灣已成為最有可能爆發戰爭的地區，訪談到的藍綠學者也都認為，台灣確實面臨很嚴峻的局面，而解決之道在於重新擬定對美策略。

《經濟學人》這一論斷其實算不上什麼新鮮觀點，而且過於誇大，學者們的提醒也是老生常談，這在在說明兩岸之間的事已毫無新鮮感，只能不斷地來回翻炒。不過，現在的地緣政治格局畢竟與往日不同，大陸實力也早已今非昔比，而這恰恰構成了現今判斷未來兩岸走勢的基本前提。

西方的「中國威脅論」以及中國對美日戰略意圖的高度疑慮，其實一樣是老生常談，不過大陸的輿論開始有了新的反思，愈來愈多論者認識到，現在的中美關係格局以及由此而來的兩岸關係，可能需要跳脫出舊有的框架。

冷靜的觀察者都已意識到，大陸的崛起是既成事實，美國當然不樂見，但在阻撓中國崛起的路上也頗有力不從心之感。因為經過40多年的緊密互動，中美之間早已建立千絲萬縷的連結，美國任何動作都牽一髮而動全身，不可能做到只傷大陸而不傷害自己。因此，美國對大陸的任何強硬舉動，都可能只是短期行為，只要大陸能夠承受短期的代價，美國的打壓註定只能虎頭蛇尾。

不過，台海問題或許是中美之間利害關係比重差距最懸殊的議題。統一對大陸來說是核心利益問題，對美國來說，不過是牽制大陸的一張牌，台美之間的利益連接雖然緊密，但絕不至於傷筋動骨。換言之，美國可以損失自己涉台的全部利益，而大陸則付出遠不止於此的巨大代價，這在雙方博弈中註定了大陸從一開始就落居下風。

因此，正審慎走在崛起之路的中國大陸，才會更加意識到兩岸關係的風險，以及美國扮演的破壞性角色。從川普到拜登政府都在不斷升高台美互動的層次、擴大交往範圍，這些對大陸來說當然是挑釁，而且更可能是挖坑，想要讓大陸跳入美國設定的陷阱，甚至武力相向，讓中國陷入國際輿論的漩渦，而美國則可以名正言順的糾集盟友打壓。這不是美國第一次這麼做，新冠疫情爆發之初，美國就抓到了這個機會。而在涉台問題上，美國可以炒作的空間更大，動作也更猛烈。

所以，與其說台灣需要重新思考對美態度，其實大陸更加需要，而且更需審慎應對。因此，大陸不應跟隨美國的議題設定而起舞，而應該繼續走好自己的路。但事實上，大陸也已逐步走出這一困境，並適時扮演帶領全球復甦的發動機角色，這讓大陸有了難得的戰略迴旋空間，可以擺脫美國的糾纏，而直接與其他國家加深連結、增進合作，從而消解美國的衝擊，這也讓大陸可以暫時從兩岸問題的漩渦中抽離。畢竟，核心利益問題要麼就是付出代價並解決，要麼就是等待合適時機，而在解決之前就不要為之付出太大代價。