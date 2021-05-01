澳大利亞近來對兩岸穩定突然出現高度興趣。先是美國駐澳洲代理大使高德曼表示，「美國和澳洲正討論如何因應一連串可能發生的軍事局勢，包括台海爆發戰事。」報導並且描述美方清楚表達，一旦在台海出現狀況，希望澳洲能施以援手。其次則是美中安克拉治會談前的美、日、印、澳的四方會談；最近則是澳洲國防部長杜登日前表示，「不應低估」與中國因台灣爆發衝突的可能，但澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。

但美中一旦在台海出現高強度衝突，澳大利亞能做什麼？前總統李登輝於1999年7月9日提出「兩國論」，兩岸一度瀕臨戰爭邊緣，而美方也被迫介入；同年稍晚，美國智庫蘭德公司就曾以「美國與中國一旦在台海發生戰事，澳洲能否及時馳援」做過研究，結論是，澳洲無法在美軍需要時及時趕到；原因是，東協國家為維持其中立性，不會同意借道給澳大利亞，因此澳洲的援軍必須繞道而行，無法有效支援。

這還是1999年時的情況，經過20年的此消彼長，中共已非吳下阿蒙；東協國家更不可能在此等生死的大事上冒險選邊。最明顯的例子就是一向原先親美的新加坡。美國2010年的「亞太再平衡」政策，新加坡原先曾是極力促成者之一，結果新加坡總理李顯龍在2019年的香格里拉全球國防會議上，說出新加坡不希望在美國與中國之間選邊，此舉使得美方代表團大為震驚。

今年以來，除了李顯龍3月初再度表態不願在美中之間選邊站外，馬來西亞亦明顯表態；東協4國外長在福建與中共外長王毅會晤時，態度也非常明確。

其實，在去年川普敗選後，拜登上台前，東協國家不但沒有停下腳步，等待拜登的新政，反而是一如原計畫在2020年底前與北京簽訂了RCEP，這已經充分表達了東協國家的態度。

東協不願加入對大陸進行全面圍堵的態度已很明顯。在這樣的結構下，澳大利亞的及時長距離馳援勢必較以往更不可能。澳洲在這個問題上的困境，其實也就是拜登所無奈承接的攤子「印太戰略」中，所同樣呈現的問題。印太戰略的架構如何可以繞過東協的實質地理障礙？而由美日印澳四方所構成的印太戰略本身還有一個更麻煩的情境，即日本在所謂周邊有事的狀態下意圖出兵支援美方時，要如何應對可能來自中俄準同盟關係中，俄羅斯所構成的北方威脅？更不用提一旁的南韓只準備冷眼旁觀，而不同意加入對抗中國了。

至於美國關切的焦點是台灣可能面臨「公然的粗魯軍事干預」，也憂心其他「次軍事入侵」的高壓行為，包括封鎖、網路入侵或飛彈飛越台灣上空等。這些可能，哪一項不是因為民進黨政府的政策、加上川普政府背後的唆使才出現的？

美國在亞太地區的霸權態勢，畢竟已是東流去。