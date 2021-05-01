美國與日本官員星期五（4月30日）舉行了有關延伸威懾的雙邊對話。與此同時，美國最高軍事將領星期四在夏威夷會晤了他的南韓和日本同行，強調美國致力於「該地區的長期和平與穩定」以及在更大範圍上美國把重心從中東向中國的轉向。

美國國務院發言人星期五說，美國國務院與國防部的有關官員與日本方面的官員通過視頻舉行了「延伸威懾對話」。

「延伸威懾」(Extended Deterrence)是指把盟友也納入本國威懾力的保護範圍。

「這次對話為我們兩國政府就地區安全、同盟防衛態勢、核與導彈防禦政策以及軍備控制問題進行深入討論提供了機會，」美國國務院發言人辦公室在一份會議簡報中說。

簡報指出，自2010年以來，作為美日安全與防務合作的一部分，這個對話為兩國官員提供了一個討論如何保持和加強威懾的論壇。對話持續的時間之長證明了美國堅定不移地致力於通過包括核武器在內的各種能力來保衛日本。

與此同時，美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)將軍星期四在夏威夷與南韓和日本的軍事官員會談時重申了美國對這兩個亞洲最親密盟友的承諾，包括準備以美國的「全方位」軍事能力為後盾提供威懾。

雖然有關這次三邊會議的簡報沒有明確提到中國，但有關「基於規則的國際秩序」的重要性以及美國準備提供以「全方位」軍事能力為後盾的「延伸威懾」的說法，顯然針對的是五角大樓所說的中國的「步調挑戰」和「近乎對等的競爭對手」。

美國軍方已把中國定為當今時代對美軍的「步調挑戰」（pacing threat)，也就是說，中國的軍力發展步步緊逼，將影響到美國如何確定自身的軍力發展步調。

拜登總統星期三晚上在對國會參眾兩院聯席會議發表講話時多次提到中國，並把與中國競爭以及對抗他所說的中國的「不公平貿易做法」作為優先事項。他說，在與中國領導人習近平對話時，「我還告訴習主席，我們將在印太地區保持強大的軍事存在，就像我們在歐洲通過北約所做的那樣，不是為了引發衝突，而是為了防止衝突」。

米利與南韓和日本的高級軍事將領都對朝鮮的核與彈道導彈項目表達了關注。這是新冠疫情爆發以來他們舉行的首次面對面的會談。

拜登總統上台後，美國與日、韓兩國之間保持了頻繁接觸。美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀3月中旬雙雙訪問了日本和南韓，這是兩位拜登內閣要員上任後的首次出訪。日本首相菅義偉兩周前對美國進行了訪問，成為第一位訪問白宮的外國領導人。南韓總統文在寅定於5月21日訪問華盛頓，成為第二位訪問華盛頓的外國領導人。

與此同時，美國還在3月中旬舉行了包括日本、印度和澳大利亞在內的「四方安全對話」峰會。分析認為，這顯示了拜登政府以美日韓同盟為核心，並強化民主同盟來制衡中國的戰略考量，以使美國在與中國打交道時處於強勢地位。

（本文授權中時新聞網刊登）

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