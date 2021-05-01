五一勞動節，蔡英文總統溫馨喊話，說第一季經濟成長8%，這些果實會回饋給勞工，而且基本工資連升5年，22K正式走入歷史。但在野黨卻認為，「低薪過勞」仍是勞工的代名詞，希望政府速提最低工資法，還提出許多勞工權益的建議。顯然朝野看待勞工兩樣情。

台灣的經濟基本面確實不錯，儘管疫情嚴峻，經濟一直處在成長狀態，而且股匯市持續奔漲，然而這些好處，勞工卻沾不到邊，K型經濟發展和M型社會下，勞資兩極發展，勞工的情況只有更加惡化，22K走入歷史，但中產階級似乎也跟著走進歷史；基本工資連5年提漲，但說好的30K呢？

勞保即將在2026年破產，勞保基金連續4年入不敷出，政府拿不出具體辦法，而且工時過長的問題始終沒有解決。還有就是勞工最在意的社會住宅完全沒進度，不只青年的居住正義沒著落，無住屋勞工夜宿忠孝東路，奮鬥30年了，至今還是無殼蝸牛。望著天價一般的住宅，基本安身的美夢都難以實現。

勞工在這一天當然不會缺席，他們站出來炮轟蔡政府落漆，訴求「薪資要提高、年金要保障」，顯然蔡政府在勞動節前夕宣布的《職災保險及保護法》只是一個小小的施捨，不是勞工主要的訴求，蔡政府的勞工政策不只落漆，根本就是在唬弄。尤其勞動部下令人力銀行不准刊登大陸職缺，不也是阻卻了勞工的另外一個出路嗎？

蔡英文曾說「勞工是我心裡最軟的一塊」，柯文哲說「聽了想吐」；勞工只是覺得，「我們好欺負」，每到選舉時拿出來利用一下，勞動節時消費一番。這心頭最軟的一塊有得到實質的利益嗎？