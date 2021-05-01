大陸總人口將跌破14億，低於2019年底，是1961年大飢荒後首見負成長。台灣去年同樣遭逢二戰後首次負成長，死亡人數超過出生8000人，今年第1季更擴大到1.2萬人，惡化程度令人心驚，兩岸竟在人口變遷上「異中求同」。

提高生育率對缺工緩不濟急

然而，針對人口負成長的「國安危機」，兩岸應對模式卻有相當大的差異。大陸方面，3月初，總理李克強在全國人大會議中，明確宣布將「逐步延遲法定退休年齡」。更早在2月底，大陸人力資源和社會保障部也宣布，已經在研究提高法定退休年齡的具體方案。而且，去年10月底中共中央委員會通過的《十四五規畫和2035年遠景目標綱要》中，早已提出要按「小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧」等原則，「實施漸進式延遲法定退休年齡」。雖然國外媒體對大陸民間「反彈」有所報導，但看來已是既定政策，即使痛苦也會堅持下去。大陸人社部研究院院長金維剛日前進一步透露，退休改革不會一步到位，而是採取漸進式改革，例如每年延遲幾個月或每幾個月延遲1個月，讓改革節奏平緩。

反觀台灣，人口負成長狀況嚴峻，製造和營造業缺工嚴重，對延後退休年齡一事，卻諱莫如深，在應對少子化的對策討論中幾乎完全消失，令人百思莫解。之所以如此，應該是蔡政府精於選舉，認為延後退休可能影響年輕人就業和升遷機會，為討好年輕人，刻意將這個重要的對策選項剔除在外，以免傷及選舉。主要的對策選擇就是以各種措施來提高生育率了。只是，從2020年初的總統大選政見提出「0到6歲國家和你一起養」，到後續提出的各種生育補貼措施，今天看來完全沒有效果。顯示誘因必須夠高，否則效果相當有限；但要提供極高的經濟誘因，政府卻又財力不足。現況持續下去，台灣少子化的「國安危機」將繼續惡化，成為未來政府的燙手山芋。

其實，延後退休年齡對各種退休基金的財務健全有莫大的幫助，因為繳交保費人數和費用都變多，領取退休俸者變少，退休基金破產危機大減。更重要的是，就算生育補助措施真的有效，能夠緩解勞力不足壓力的時程，至少也要等到20年後才會產生，根本是緩不濟急，不像延後退休年齡會有立竿見影的效果。

大陸有人口紅利卻超前部署

人口平均壽命已大幅提高，聯合國最新認定65歲為「初老」，強制智力與體能都還算正常的「初老」退休，不僅不合理，也涉及就業的「年齡歧視」。美國早在1967年就通過了《就業年齡歧視法》，禁止中高齡者在就業上受到歧視，也禁止以年齡為由強迫退休。最初保護對象為40～65歲，1978年將保護對象提高到70歲，1986年更廢止了適用對象的年齡限制，也就是除了少數例外，已經廢止就業的強迫退休制度。

以就業的「年齡歧視」思維看待此事，讓美國領先全球，及早廢止了工作年齡上限。其他國家通常是在勞動力缺乏時才開始正視此事，日本就是個典型案例，遲至去年初才修正《高年齡者雇用安定法》，將強迫退休年齡由65歲提高到70歲，並在今年4月正式生效。英國則因去年初，法院判定牛津大學強制67歲以上教授退休，涉及年齡歧視，今年4月起逐步取消65歲強迫退休相關規定，讓國民自行決定退休年齡。

台灣2020年生育率被美國中情局（CIA）評估為1.07，是227個國家和地區中最低的，少子化和勞動力不足現象將繼續惡化。連長期享有「人口紅利」、目前才剛剛消失的中國大陸，都已在「超前部署」、開始規畫延後退休制度的此時，若蔡政府繼續因循怠惰、任令勞力不足情況惡化，豈止是「硬實力」不行，連政策規畫的「軟實力」也輸了。