春節期間，特別將曾老師的新著《走進詞語的桃花源》仔細認真拜讀，真是收益滿滿。

此書，正如曾老師在自序中所講：「這是一本英語視角的語言科普文集，收錄了我近年來散見於北、上、广幾家傳媒的專欄文章，講詞典，說詞彙，道翻譯，可以說是一部跨越學術和通俗的作品。」

通常來講，但凡是學術性的書籍，都會給人以枯燥乏味的印象。但在曾老師筆下，即便是一些學術性較高的文章，也能夠深入淺出，學術中不乏趣味；趣味中又富有內涵。或許，這也是曾老師的文章，會成為很多知名出版社、報社「寵兒」的原因所在吧！

引以為豪地講，我是曾老師的鐵粉。用「讀天下書，行萬里路」來形容曾老師的微博，一點不為過。曾老師經常在微博上與粉絲們分享一些自己在各大報刊刊出的文章，還有在台灣的一些生活趣事。特別是曾老師的大陸遊記系列，我喜歡至極。曾老師用心經營著自己的微博，圈粉萬計。

與曾老師的相識，源於微博互動。愣頭愣腦如我，曾向曾老師詢問報社投稿的電子信箱號碼，在微博上冒昧地給曾老師留言。沒想到，曾老師竟然真的有回覆，不僅告知了投稿信箱，並給予鼓勵，真是令我喜出望外。

2017年，曾老師在上海復旦大學訪學期間，我「莫名其妙」地到了上海，因緣巧合與曾老師有過一面之緣。

何為莫名其妙，看官容我詳細道來：那年，老媽與幾位姨媽，興致勃勃地報名參加了為期六日的華東五市（上海、南京、蘇州、杭州、無錫）旅行團。

大概是過於興奮，大姨在出發的前一晚，竟然失眠了。早上起來，血壓有些升高，無法乘飛機遠行。而旅行團的費用已經交付，無法退還。後來，經過協商，破例答應可以由他人代遊。經過姨媽們一番商議，決定我是最佳人選，理由是一路上我不僅可以充當攝影師，更是一個好勞力！

就這樣，我「臨危受命」。下午兩點機場集合，早上八點半我才得到通知。我一點遠行的準備也沒有，真是一場說走就走的旅行。

趕緊打點行囊。慌亂中突然想起，曾老師有發微博提到，此期間應在上海復旦大學訪學。為了確認，趕忙拿起手機用微博私信聯繫曾老師。

「曾老師，您好！麻煩問下，您16號還在上海嗎？」

「在的。」

「太好啦！原定老媽和幾位姨媽，今天出發，華東五市六日遊。可是，大姨昨晚失眠，今早血壓升高，不能遠行，由我代遊。我剛剛得到通知，具體的行程目前還不清楚，只知道16號下午會到上海，17號上午離開。會在上海停留一晚。正好有個機會，想與您見個面。不知您是否有空？」

「好的，很期待！」

為了方便聯繫又加了曾老師的微信。可是，為曾老師準備伴手禮，卻令我發愁不已。瀋陽故宮、張師帥府（東北王張作霖、少帥張學良父子的府邸）、北陵（即清昭陵，清朝第二代開國君主太宗皇太極的陵寢）、東陵（即清福陵，是清太祖努爾哈赤的陵寢）等地的紀念品雖好，可這些景區與我家有段距離，臨時接到旅行通知，時間上來不及，無法前往。

另外，香腸等熟食，東北白酒、葡萄酒，東北大米，等等，又不適合長途旅行攜帶。思來想去，最後選定了羊肝羹。羊肝羹具有補肝、養血、明目、清熱等保健功效，並且住家附近的超市就有銷售。於是趕到超市，將多種口味羊肝羹，各選幾盒裝入行囊。

沒想到，小小的羊肝羹，卻引發了曾老師的好奇，品嚐之餘，還特在報刊上刊出〈羊羹，何須捨中文就日文！〉一文。拜讀後才令我了解到羊肝羹的前世今生。原來，羊羹源於我們中國，並非為日本的點心。「現在的羊羹，大約是在南宋時由佛教禪宗的僧人傳入日本，由於佛教嚴禁殺生，動物膠以赤小豆或其他成分取代，漸漸演變成現在這個果凍狀的豆製品甜食。」

記得，那天抵達上海已是傍晚時分。跟導遊妹妹請了幾個小時的假，便去拜會曾老師。事先早與曾老師定好，在徐家匯地鐵14號出口處見面。

我在中華藝術宮（原上海世博會中國館）下了旅行團大巴車，轉乘地鐵前往目的地。第一次到上海，很是擔心會聽不懂軟軟糯糯、清潤玲瓏的上海話，沒想到地鐵裡的工作人員，卻講了一口流利標準的普通話，並且耐心詳細地告訴我：「你在中華藝術館站乘坐地鐵8號線，開往市光路站方向，到陸家浜站下車；再換乘地鐵9號線，開往松江南站方向，到徐家匯站即可。」

出了地鐵，蜿蜒曲折，竟走了好久才找到徐家匯14號出口。當我乘坐扶梯走出地鐵口時，便看到一個高大的身影，老早就站在約定地點。我趕忙上前打招呼：「曾老師您好，我是您的粉絲朱同慶。」

「你好你好！」曾老師露出笑容，向我打招呼。

曾老師給我留下的第一印象，便是和藹可親，一點不擺教授的架子。剛見面，便關心我有沒有吃晚飯，要不要去吃些點心。我受寵若驚，連忙回答，在車上吃了些，還不餓。其實，由於旅途顛簸，肚子老早就唱起了「空城計」，可因告假而出，時間受限，不敢耽擱，便言語搪塞。

曾老師本人要比手機裡的照片帥氣好多，個子高高的，「白天一米八一，晚上一米八零。」曾老師詼諧地說。那天，曾老師穿的是一件淺色棉麻的休閒襯衫，墨綠色的休閒褲，溫文儒雅，散發著濃濃的書卷氣。

我倆坐在路旁的休息椅上聊天。「曾老師，您去過瀋陽嗎？」我問道。

「去過的，不過是在多年以前了，跟著旅行團遊東北。瀋陽、長春、哈爾濱都去過。」曾老師回答道。

曾老師知道我平時喜愛閱讀，也喜歡塗鴉小文，便鼓勵我不要考慮那麽多，寫就是了，要多多投稿。

曾老師對我說：「你可以試試投稿台灣的旺報『兩岸徵文』版面，只要是關於兩岸的文章，都可以投稿。編輯老師更是非常認真負責。」

「那我寫些什麼呢？」我的大腦空空如也。

「你可以試試『大陸人看台灣』版面，」曾老師說，「你也可以寫寫你身邊的台灣人啊，比如說我啦！」

「好的好的。」我滿口應承。

走筆至此，的確要跟曾老師道個歉。雖然，信心滿滿答應下來，卻遲遲未敢動筆，就連塗鴉此篇小文，竟也刪刪改改，打磨了近二個多月的工夫。我確實存有顧慮，很是擔心自己的拙詞爛筆，不能真切描繪出曾老師在我心目中的真實形象。

一點不誇張地講，曾老師在我心目中可謂台灣人好品質的典範。那次與曾老師見面時，一個小細節令我記憶猶新。曾老師欲打噴嚏，趕忙先從褲兜裡掏出手帕來捂口，打過噴嚏，再用手帕揩試。咦，手帕！現在誰還會用啊，紙巾多麼方便，用過瀟灑一扔，「方便快捷」！

隨兜揣手帕對於曾老師來講，不足為奇。曾老師有一條微博，竟莞爾道，自己的撞「包」率為零。原來，曾老師的書包已經用了近二十年，書包上的破洞早已補了又補，縫過再縫。

曾老師每逢到上海，定會去光顧一家修鞋攤，還自稱是「小皮匠」的老主顧。曾老師有幾雙特別喜歡穿的鞋子，均已穿了一紀之久，定期總是要縫線、黏膠保養一番。曾老師稱，這位上海皮匠，不僅手藝精湛，價格也很公道。故此，來上海總會順便帶幾雙鞋子過來做保養。

曾老師洞察力極強，總能捕捉到平凡生活中的點滴美好。早在2015年，曾老師到上海過暑假，為皮匠拍攝的照片，還獲得2016年上海《新民晚報》的街拍獎哩！

「新三年，舊三年，縫縫補補又三年。」曾老師常常如是說。其實，曾老師的衣褲，何止要穿九年！曾老師有條常穿的戶外休閒褲子，竟是2007年買的。原本是長褲，由於穿的時間過長，破洞處不計其數，經過多次縫補，依舊照穿不誤。後來，破洞實在過多，心靈手巧的師母，竟把它裁成了短褲。「我覺得挺有特色的。人家的破褲子是刻意設計，我的是渾然天成。 」曾老師風趣地說。

曾老師有件Polo衫，是1990年代中在美國讀博時買的。曾老師對這件衣服格外偏愛：「面料、顏色統統喜歡，這一穿就穿了近三十年，如今依舊再穿。」

有粉絲留言，曾老師您也太節省了吧！曾老師回覆：「合理的節儉，加上真心的喜歡！」

有的粉絲則讚許道：「您是我見過的最樸素的老師，没有之一。」曾老師卻謙虛地回覆：「不會吧？很多老師都既樸素又刻苦呢，我只是個普通人罷了！」

可當有粉絲稱，曾老師是在踐行節儉的中華民族傳統美德時，曾老師卻當仁不讓道：「我也是光盤行動的實踐者，不浪費食物！」

其實，生活中的曾老師，並非一味節儉，在購買書籍上卻毫不吝嗇。在曾老師的書齋「不知漢齋」，也就是曾老師的辦公室裡，林林總總的書籍，堆得滿坑滿谷。其中，鎮齋之寶還要數擺在書櫃顯眼處，一整套原版的《牛津英語詞典》第二版。1989年出版，裝幀精美，價格不菲，難怪曾老師稱其為自己的寶貝！

而曾老師珍藏了三十多年的一套《放眼中國》，使我羨慕不已。我照樣到處尋找，始終未果。

難逢此等寶貴機會，便趁機向曾老師請教如何才能寫出好文章。

「生活中有許多小物、瑣事，只要能夠細心觀察品味，就能散發出光芒。張開眼睛，打開心扉！」曾老師如是說。

有了曾老師的指導與鼓勵，我便勇於塗鴉投稿。偶有小拙文刊出，便會第一時間與曾老師分享。「恭喜！繼續體驗，繼續寫！」曾老師總會給予一番鼓勵，卻又不忘叮囑，「文章最好多點感情，不要為寫而寫。」

約莫著時間差不多了，曾老師便招呼我到徐家匯天橋上，欣賞一下絕美的上海夜景，並向我講述了徐家匯名字的由來。

離別時，曾老師還特別送我一個杯子留作紀念。杯子不僅別緻，更有個好聽的名字：「還原燒」。手工製作，泥土本色，溫潤質樸，使我愛不釋手。捨不得拿來用，一直擺放在書櫃裡與書為伴。（朱同慶/瀋陽）