魯迅的短篇小說《阿Q正傳》裡面有個趙太爺，把自稱姓趙的阿Q打到再也不敢自稱姓趙。趙太爺是一方之霸，從滿清到革命後都很吃香，小說最後趙家被盜匪打劫，官府找了阿Q當替死鬼。「趙家人」近年成為大陸網民影射靠黨吃飯特權階級的稱呼。民進黨也出現了一窩靠黨吃穿、橫行鄉里的「趙家人」。

新版「趙家人」以趙映光為首，北投幫派出身，漂白後先支持陳勝宏、薛凌夫婦，後轉向支持黃承國，黃承國投桃報李，趙映光地位水漲船高，擔任了市黨部執行委員和評議委員，趙映光的妹妹趙心瑜長期擔任市黨部執行長，並列入民進黨不分區名單，趙映光之子趙介佑除了當選台北市黨代表之外，不到三十歲就成為市黨部選對會委員，趙家堪稱寄生黨部。

趙介佑涉及毒品販賣、暴力討債、恐嚇、違反兵役法規等罪案，多次出入龜山監獄，卻不影響黨籍，顯然民進黨防堵黑道機制不彰。趙介佑仰賴家族力量與警方交好，也讓自身小弟加入民進黨。吳怡農仰賴黃承國與趙映光大力支持，因而當選市黨部主委，「趙家人」實力蒸蒸日上。

趙介佑被開除黨籍成為定局，趙映光也表示將辭去市黨部評召一職，「趙家人」只剩趙心瑜獨撐。但只要黃承國依舊受蔡英文倚重，趙映光和趙心瑜頂多暫時避避風頭，仍可另覓代理人再戰，趙心瑜實力不容小覷，可能親自參選。

吳怡農家世背景、財富和魅力絕不亞於「趙家人」，卻一念之差參選主委，因而成為黃承國與「趙家人」遮羞布。夜闌人靜，是否後悔？

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