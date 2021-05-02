大陸福建省5月10日開放台胞入境檢疫便捷通道，對急需到閩工作台胞，實施「2天集中醫學觀察+19天閉環管理」；在金門、馬祖連續居住滿28天以上，並通過「小三通」直航到閩的金門、馬祖籍居民，無需隔離。反觀，民進黨政府要求人力銀行，5月起必須下架相關赴陸工作的職缺，否則便是「違法」，一定重罰。

大陸開放，台灣防堵，反映大陸的自信、台灣的退縮。民進黨只有防禦，沒有進取，以為防，就可以避免大陸統戰，防堵大陸對台磁吸人才。

然而，台灣第一季經濟成長率高達8%以上，很大一部分是大陸所貢獻。如果政府採取對大陸更開放的政策，台灣的經濟成長率是否會更高？

大陸《環球時報》總編輯胡錫進透露，福建省推出這一政策，是出於該省經濟活動的需要，與「惠台」、「統戰」無關，也不是北京分配給福建的「任務」。

福建需要經濟活動，台灣不需要嗎？很多台商自疫情發生以來，被卡在台灣去不了大陸，如果政府採取更開放的政策，不也是自我的「惠台」措施，又何須一定要大陸來「惠台」呢？

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