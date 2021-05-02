民進黨籍的黑道父子趙映光、趙介佑家有喜事，黑孫祖父趙文寬80大壽，蔡英文、賴清德致贈壽屏花籃、蘇貞昌以行政院長之名，致贈福壽雙全壽軸，內政部長徐國勇親臨致賀，還與趙介佑合影留念。趙家則將與眾多政界高層合影的照片PO上臉書，以驕眾人，嚇唬無知。

台式民主染黑，原因之一便在於政客藉婚喪喜慶場合跑攤，美其名曰走入基層、親近選民。一般民眾也喜歡藉著婚喪喜慶，邀約各級政治人物出席或致贈壽屏輓聯，表示有面子，深得榮寵。

天天有人結婚過大壽，天天有人公祭出殯，各級首長和民代哪來那麼多錢支應紅包白包、喜幛、壽屏、輓聯、花籃的開支呢？這就得靠各級政府編列的交際費、首長特支費、機要費。也因此，上自總統府、五院、下至各級行政與民意機關，都養了一大批書法家公務員，成天忙著替長官、委員撰寫喜幛、壽屏、輓聯。至於達官顯要究竟認不認識紅白喜喪的當事人，一概不問，多多益善。

說穿了，納稅人繳稅，政客拿公費做人情，恭賀黑道大家長過壽，黑兒黑孫合影壽屏花籃，惡性循環，政黨越來越黑，黑道越來越囂張。杜絕黑幫染指政壇，釜底抽薪之計，必須廢了國務機要費、首長特支費和莫名其妙的交際費。

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