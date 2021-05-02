印度的疫情全面失控，單日40萬人確診、近4000人病歿、平均每分鐘死亡2人，由於缺乏醫療器材，情況仍在繼續惡化當中。

當初的防疫前段班什麼原因迅速就從天堂墜入地獄？印度百姓歸咎政府，認為總理莫迪太熱衷於政治，而忽略了該做的防疫工作；其實印度民間的宗教活動也造成病毒傳播的破口。

莫迪跟在美國總統拜登後面搞小圈圈，又與美、日、澳、法等國在孟加拉灣聯合軍演，對抗中國大陸，哪有心思顧及新冠？直到疫情擴大，莫迪還想掩飾太平移除批評政府的推文。而民間的民俗活動呢？寧願2萬人共浴，也不怕病毒的傳染。

看看印度，回頭看看台灣，竟然發現諸多巧合：同樣是病毒防疫的模範生、同樣在前期能出口幫助別人，但現在呢？同樣在為缺乏疫苗苦惱、同樣在為群聚傳染擔憂。但政府卻忙於政治上的送往迎來、跟美日大送秋波。

領導防疫的第一線長官在幹什麼？在為太魯閣事故募款、在小巨蛋跟歌星一塊飆歌，不該做的他全做了，該重視的疫苗政策、社區防疫他一概闕如。

政府部門如此，民間宗教活動也不遑多讓。媽祖照樣出巡、總統照樣參拜、演唱會一場接一場、報復性出遊塞滿山巔海角...。

今日的印度，明日的台灣，不敢這樣想，卻不能不讓人擔憂。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※