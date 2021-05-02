俗話有「富不過三代」之說，第一代白手起家，第二代還看過父執輩打拚的身影，第三代則一出生就被捧在手心，難免認為一切都是理所當然。

同樣的道理，會不會也「和平不過三代」？親身體驗過戰場的人，流離失所、朝不保夕；下一代也有機會耳孺目染，聽過「寧為太平犬，莫作離亂人」；到了和平的第三代，戰爭已經成為故事，一出生就擁有的，難免不太珍惜。

《經濟學人》警告，「台灣是地球上最危險的地方」；也有媒體民調，台灣20到29歲的年輕族群，超過半數以上認為「兩岸最後難免會發生軍事戰爭」、「為了保護台灣主權避免被中共統一，每個人都應該付出一切代價甚至有必要可犧牲生命」。

年輕族群並不是認為「中共不會打過來」，而是「要打就來吧，誓死抵抗」；如果這是台灣社會的主流心態，也就足以解釋，為什麼「和平派」漸漸沒有市場。

和平真的這麼不值錢？為了嗆老共幾句話，拿台灣人民的繁榮生活上賭桌，很難相信符合台灣人民的利益。

綠營政客操弄兩岸對抗，是為了自己的曝光與選票，他們算得很精：「只有發生戰爭才能證明我是錯的，但那時沒有選舉，也無所謂了。至少在戰爭之前，我可以一直勝選」。

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