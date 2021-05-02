華航機師確診案驚爆成嚴重群聚感染事件，至今累計已10位機師、14例本土傳染案例，規模超越部立桃園醫院群聚案，確診者足跡遍布多個縣市，疫情有可能會進一步擴大。歸根究柢，是蔡政府把防疫表現吹噓成政治光環，在大內宣的齊聲歌頌下，光環逐漸成了禁錮思考與活動的枷鎖，最終導致防疫出現了大破口。

蔡政府低估事態嚴重性

這次事件中華航及防疫旅館諾富特都發現確診者，且有1人重症住進加護病房。被感染的機師、家人與飯店員工在各縣市趴趴走，傳出去多少病毒，有多少人感染，只能等待時間的揭曉。中央流行疫情指揮中心或許可以推拖是個別管理不當所致，卻不容逃避最後的政治責任。尤其最不應該的是，民進黨政府慣將所有事情都進行政治操作，極大化自己的政治利益，把全民締造的防疫佳績攬成自己的政治光環，卻因此犧牲了人民的健康與生命。

光環是會反噬的，它不只降低了民眾的危機意識，還成為民進黨一個政治攻防的據點，民進黨上下會花特別多的力氣捍衛它，甚至到仇視專業討論的地步，包括把任何對防疫措施的批評解讀為惡意，並對批評者大行抹黑及人格謀殺，阻擋任何可能讓防疫神話破功的作為。因此指揮中心不肯入境普篩或增加篩檢，自費篩檢以價嚇量，篩檢標準列得嚴苛，生怕多篩多發現個案，連彰化衛生局的萬人血清調查都要被罰。

面對疫情的可能發展，蔡政府也傾向於低估事態之嚴重性，甚至存著「事情應該沒那麼糟」的僥倖之心，沒能確實做到料敵從嚴，這恐怕也和想保護自己享譽全球的防疫光環有關。之前部桃群聚案發生時，指揮中心一開始就沒設想問題很嚴重，隔離、篩檢都做得不夠，最後才發現事態超乎預期。

當時專家就建議醫治確診病患的醫院員工應定期篩檢，此次華航事件也證明，機組員及防疫旅館這些高風險群也應該定期篩檢，但指揮中心仍然視篩檢如猛獸，避之唯恐不及，這不但是因為心存僥倖，更是把捍衛政治光環置於防疫專業之上的自私決定。

防疫光環讓指揮中心指揮官陳時中變身全民英雄，進而成為替民進黨防疫收復台北市的不二人選，如此一來，防疫便更複雜了，因為陳時中成了民進黨的政治資產，他的決定對不對，標準往往不在專業，而在政治與立場。此時光環的反噬會出現在對陳時中作為不能持平的評價，對防疫政策的臧否也搖搖擺擺，導致失當之處不能即時改正。例如之前歧視陸配、小明及陸生，或對隸屬於衛福部的部桃多所寬容，卻把華航機師染疫事件的責任都推給華航及諾富特。染疫風險高的機組員之前大幅縮減居檢天數，也沒有放在疫苗施打第一順位裡，根本是決策上的失當，但陳時中有認錯反省嗎？

政治凌駕專業 無辜黎民倒楣

現在國際間最嚴重的疫情出現在印度，確診案例每天以3、40萬的速度增加，而印度疫情之所以大爆發，一是因為雙變種病毒肆虐，這種病毒傳播力更強，且對疫苗有抵抗性。二是印度總理把政治置於防疫之上，不久前才把防疫有成誇耀成自己的政績，為了選舉造勢大搞群眾集會，完全無視戴口罩或社交距離等限制，印度教的大型慶典活動也依然熱鬧舉行，結果疫情狂飆，醫療體系崩潰，街頭火化屍體的場景宛如煉獄。一旦政治算計凌駕防疫專業，主事者又傲慢自滿時，病毒就會給予迎頭痛懲，最倒楣的是無辜黎民。

論操作輿論帶動網路風向，蔡政府打遍台灣無敵手，但給自己打造出閃耀生輝的光環後，卻讓自己的防疫決策綁手綁腳，此時光環已成了枷鎖，鎖住的是防疫決策的理性論辯空間，和虛心反省改正疏失的負責態度。印度疫情顯示疫苗可能無法完全壓制疫情，新疫苗的研發追不上病毒的變異。我們至今只拿到31萬多劑的AZ疫苗，面對病毒及更可怕的變異株可謂毫無防衛，此時蔡政府不能再緊護著光環無視現實了，必須好好正視台灣防疫的脆弱環節，盡快修補防線，強化危機意識，才是一個負責任政府應有的作為。