民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑涉毒遭收押，引發風暴，民進黨台北市黨部開除趙介佑黨籍。北市黨部主委吳怡農推拖事前不知情，並稱民進黨並不完美，但遇到問題會反省、改正。吳怡農顯然裝糊塗，民進黨最擅長切割，出事一刀兩切，怎還需要反省呢？

吳怡農是民進黨政二代出身，儘管立委選戰失利，仍受到蔡英文總統青睞，民進黨為他訂出「吳怡農條款」，放寬參選主委的黨齡限制，讓入黨不到2年的他，順利以同額競選當選北市黨部主委，就是看準吳能夠東山再起。

這回北市警界爆發黑衣人滋事，民進黨原本炮火猛烈指向台北市長柯文哲，沒想到中途冒出自家人趙介佑涉毒特權爭議，民進黨回頭危機處理止血，就是要迅速切割趙介佑身上的黨證問題。

只是趙家非省油的燈，趙介佑的姑姑還是吳怡農左右手，吳一開始想照程序走，顯然不符合止血要求，不僅行政院長蘇貞昌直言清廉勤政是民進黨的創黨價值，沒有人有資格破壞；黨主席蔡英文也怒吼沒有拖延理由，都促成吳怡農提早開鍘，避免風波不斷延燒。

但柯文哲好不容易撿到槍怎會放過。柯原本一開始還對松山分局刪影像一事，說自己一開始就知道不是真的，趙介佑事件爆發後，他改風向挺警察，斷然拒絕警政署撤換分局長、局長的建議，更批評蘇揆做不好也要換掉，柯炮打中央，顯然不想讓民進黨太快滅火。

尤其趙介佑壞事連環爆，北市兵役局還插一腳指趙逃避替代役被法辦，內政部更急著跳出來澄清，趙並非現役役男，而且在北投區公所替役時，是台北市府管理的，企圖踢皮球。趙家呼風喚雨，吳怡農推說民進黨不完美，不如說民進黨黨證真的很好用。