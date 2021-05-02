最近《經濟學人》以雷達圖上的台灣為封面，左有大陸五星旗、右是美國星條旗，以光點象徵軍機、軍艦，並指為「地球上最危險地區」。兩岸關係近來確實兵凶戰危，原因複雜多變，不是筆者今天要談的主題─氣候變遷的挑戰！

不過破冰兩岸其實比解決氣候困境要簡單的多，只要台灣能不挑釁（將民進黨的台獨主張變成施政目標）、大陸當局能展現兄弟之情（如友善台灣功能性參與國際組織活動等），即能確保和平且進一步共創兩岸人民「美好生活的良制」。

然而，氣候問題就沒那麼簡單，即便據估計台灣碳排占比全球不到1%，但這樣的統計其實忽略了台灣企業在海外（尤其是大陸地區）過去30年來較無節制的「碳貢獻」。雖然聯合國在1970年代曾吹起「我們只有一個地球」的環保運動，對於當時還在積極發展經濟的兩岸可說是一種奢侈，也未能體會到地球暖化可能造成的災難。所幸近年全世界已意識到氣候問題是全人類的責任且務必及早改善，但台灣仍只是消極以對。

對此筆者特別擔心，當面對氣候變遷已沒有時間的我們，蔡政府自2016上任至今對於是否落實2050淨零碳排、共同但有差別的減量責任、實施碳交易、碳關稅等具體目標均付之闕如，少了目標還能奢望政府帶頭動手做嗎？

基上，筆者針對我國的現況提出以下觀察，提醒大家（政府、企業及每一個人）正視問題並實踐改變的決心：

一、 對抗暖化，政府的施政和決心顯然不足。我國溫管法2015年上路，雖去年環保署曾提出修正草案且更名為「氣候變遷因應法」，立法目的加入「以淨零排放為努力願景」，但卻未制定具體時程且條文中「2050年較基準年2005年減碳50%的目標」也沒有任何改變，更甚者草案自去年底提出後至今仍遲遲未送行政院，環保署官員針對是否提出2050淨零碳排也只表示仍在評估，顯示政府仍缺乏改變的決心。

此外，交通也是空汙重要來源，電動車作為世界發展方向，台灣卻仍持續補助燃油車，相關電動車的整體法規建置及規畫亦未到位，賴清德擔任行政院長任內2017年年底拍板「2035年禁售燃油機車」、「2040年禁售燃油汽車」不到兩年就因業者壓力而喊卡。筆者認為面對氣候變遷在即，有所為的政府沒有妥協的餘地，甚至應盡早帶頭以電動車作為全台公務車取代高汙染的燃油車才是。

二、 再生能源加「善核」應並行！民進黨自創黨以來即堅持「非核家園」的理念，並主張「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」，廢核的主張使得民進黨執政後大力推行再生能源，舉凡風力發電、太陽能發電均積極建置，但占比仍有努力空間。

然而，能源政策理當隨著科技發展及環境變化滾動式調整，但民進黨奉行廢核的弊已遠大於利，是時候重新檢視、調整這樣的僵硬政策了。

少了核能台灣的能源配置問題將永遠缺乏彈性，政府應積極參酌國內外法制、建置，透過公民參與、透明討論重啟核四的可能。其實執行公投便有機會恢復核四，即使晚一點運轉總比不運轉來的好。當美國、英國、法國及鄰近的大陸、日本、韓國發展再生能源的同時仍仰賴核能作為乾淨的穩定供電來源，民進黨政府沒有莽撞放棄的理由。

政府當前能源配比中，燃煤、燃氣發電相加有近80%占比。然而，政府沒說的是燃氣所產生的甲烷也是全球暖化的元凶，其溫室化效能是燃煤所生二氧化碳的30倍之多。因此，順氣（不增加天然氣，降低至30%）善核（嚴格監管核能，占20%）、降煤（降至30%或更低）、再生（20%或更高）將能使我國能源使用更具韌性。至於太陽能發展，修正公寓大廈條例增加社區大樓太陽能設施或許是可行的方法！政府應為對抗全球暖化做更多！（作者為法學教授／律師）