長久以來，許多人都以為第四權的關鍵是新聞媒體，這個認知其實有很多誤會。

從理論上來看，第四權還有很多地方說不清楚，姑且不說其原文指的是「第四階級」而不是「權」，也先不提當初提出此一主張的美國已故大法官史都華，到底本來指的是權力（他認為這是三權之外的另一權）還是權利（言論自由與新聞自由是權利），更不提如果第四權果真成立的話，其實就等於推翻了三權分立的憲政主張。光看台灣許多新聞媒體的實際表現，也知道第四權很難落實。

不妨檢視一下最近爆發的許多重大弊案，特定新聞媒體往往選擇性報導，其基本原則是：只要是關係密切者的負面新聞，能不報導就不報導；至於不同立場者的負面新聞，能多報導就多報導。多數民眾恐怕很難相信這樣的新聞媒體，真的可以落實第四權的想像為人民監督政府。

不過隨著科技進步，社群傾聽這項已經逐漸普遍的技術，卻可能真正擔負起為公民監督政府的功能。一來，相較於真實社會中的新聞媒體往往受到政客與媒體老闆的太多影響，社群傾聽的程式本質有助於減少這種影響。當然，真的要干預也做得到，但最起碼不像特定新聞媒體這麼容易操弄。二來，社群傾聽的程式本質，有助於普查網路上的輿情，這比起新聞媒體的選擇性報導更有說服力。三來，社群傾聽平台，可以隨時用圖表呈現當下的最新民意，真的落實了前幾年許多政治領袖提出的開放政府主張。當時這些領袖提出的開放政府訴求非常迷人，可惜至今實踐的比例不高，如今剛好讓社群傾聽技術，幫先前提出承諾的政治領袖們兌現支票。

有人可能擔心，網路上有許多假帳號、假民意，會不會透過假訊息來誤導民主決策？必須承認，儘管好的社群爬蟲技術，可以有效排除假帳號與假訊息，但是仍無法根本解決，必須隨時面對新挑戰提出解決方案。除此之外，也有人質疑社群請聽無法體現不上網者的民意。儘管如此，社群傾聽可能遇到的這些問題，傳統新聞媒體也都會遇到，而且在反應民意上往往更不科學。

中央與地方政府已經常常仰賴社群傾聽平台來體察民意，可惜實際負責決策的政務官與事務官，有不少都還沒有明白什麼是社群傾聽，還以為這只是一種可以補強民調的網軍工具而已。

政治人物想真正體察民意，公民團體要監督政府施政，面對新聞媒體與社群傾聽平台這兩大機制，當然不是只能二選一，但是如果真的要比較優劣，真的要落實所謂的第四權，展望未來，社群傾聽能夠發揮的貢獻，應該遠高於目前的新聞媒體。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）