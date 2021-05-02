趙映光之子趙介佑涉嫌販毒和詐欺，引發社會質疑染「黑」的綠營政治人物竟可囂張地橫行無阻，重創民進黨形象，傳聞連蔡總統都為之震怒。趙介佑家族在北市北投區擁有雄厚勢力，也是民進內派系要角，趙介佑以「墨綠」背景行走江湖，想必讓北投分局和北投區公所都很忌畏，但這卻是台灣真實民主的縮影。

趙介佑一躍成為全台知名的「大咖」後，有立委找出3年前他在臉書的貼文，場景在北投分局二樓偵查隊辦公室，相片裡一名洪姓受刑人開心吃著便當，而趙介佑寫下：「誰像你這麼好關，還可以出來吃便當」。這則貼文顯然是「炫耀文」，目的是讓人知道他在警局也很「罩」得住，因為又有幾人能在警局內幫借提出來的受刑人拍照呢？

監察院長陳菊在高雄市長任內時的機要專門委員趙嘉寶，因貪汙等罪遭判刑11年定讞後逃亡，4年多後等韓國瑜就任高雄市長了，才在屏東墾丁遭警方逮捕入獄。趙逃亡3年，竟在臉書上高調公開他在高雄海產店飲宴的相片，目的就是向人炫耀「背後有靠山真好」。而趙被判刑確定後近3年逃亡的時間裡，當時的高雄市警察局長就是現在的警政署長陳家欽。

趙介佑和趙嘉寶為什麼都愛炫耀自己很「罩」，恐怕是因他們都有一張「綠卡通」，在綠色執政下享有值得炫耀的尊榮，遇到事情要「喬」時，也能有「綠色通道」般的禮遇。尤其，趙介佑年輕而素行不良，何以能在警局內囂張又高調？無非就是家族勢力背景夠硬，但這卡也有刷爆的一天。

據媒體報導，趙介佑3年前分發至澎湖監獄服替代役，但因「逃役」而遭判刑，今年他回役後原分配於花蓮監獄服役，後以家庭因素改分發至北投區公所。因此，趙有了方便經營與擴增地盤勢力的機會，但也因而又再度「逃役」遭移送法辦。說來諷刺，趙原分配到監獄服役屬「警察役」，能獲得改分發到北投戶籍地服役，法令的目的是讓服役者可方便照顧家庭妻小。然而，一般人若沒有「綠卡通」，哪踏得進平順又快捷的「綠色通道」呢？

讓北投地區的幫派分子到區公所服替代役當行政助手，不僅會讓區公所的職員「心生畏懼」，對於區公所的形象也造成一定程度的損害。更嚴重的是，法規原本用於「照顧妻小」的美意，卻成就了趙介佑「鞏固地盤」與在自己的地盤上撒野。這個結果恐怕不是突發的個案，而是源自長期形成的黨政與地方治安體系之結構和文化。

趙介佑已被開除民進黨黨籍，其父則辭去黨職，但他的姑姑趙心瑜日前說「更嚴重的都沒辭職，希望不要無限上綱、不要政治追殺」，道出了此案還牽涉到民進黨內的派系鬥爭。其實，執政者若只重視騙到選票，勝選後易把政府當成戰利品，並導致公部門行政紀律渙散，甚至腐敗。趙心瑜說還有「更嚴重的」，一點也不難想見。（作者為世新大學兼任副教授）