沒出事就高調宣誇，一出事就開始卸責，桃園諾特富旅館的疫情擴散，正是防疫指揮中心的傳神寫照。

繼部桃醫院的院內感染之後，桃園華航機師及諾特富旅館的疫病再度形成破口，且來勢洶洶，目前不但雙北岌岌可危，且因染病者流蹤甚廣，連南部都傳出風聲，人心之惶惑，較諸部桃事件為烈。可指揮中心一開始，先是責怪機組、飯店員工未能及時通報，接著又矢口否認防疫有所疏失，一副與我無關的無辜模樣。

殊不知諾特富員工早在2月時就已陳情衛福部，備言其未作分流及兼收閒雜人等的隱患，卻只得到官式無關痛癢的回應；而有關機組人員的防檢，更傳出某立委施壓，因此有放鬆管制的決定。面對如許可以充分檢討的疏失，孫經雙北市長強烈指摘，而陳時中仍是老神在在，一味強調「可受公評」，而拒絕承認有若何的「嚴重疏失」。

陳時中又再度發揮其「話術」的神技，雙北市長代表其市民發聲，豈非正是「公評」？而此次疫染情況，已高達24人，不但人數超前，更有區域擴散的跡象，如此而仍不屬「嚴重」，則不知陳時中所定義的「嚴重」究竟指何而言了。

防疫產生破口，全台人民均暴露於危殆的險境當中，而陳時中仍沾沾戀戀於其前此的「防疫第一」的假象之中，四處宣誇其傲人成果，對相關應有的措施虛應故事，上有所好，下必甚焉，風行而草偃，故全台民眾頓失警覺之心，萬人、數萬人、數十萬人的嘉年華式慶典，不但照常舉行，即便是百人以下的聚會，也往往未能保持安全距離，甚至未戴口罩也無人聞問，民心懈怠，亂自上作，這已是極大疏失。

幸而無事，就藉此作大內外宣；一旦有事，就開始推諉卸責，從上到下，螺絲不電未曾栓緊，且是掉得滿地都是，猶然宣稱不是疏失，這樣的指揮中心，這樣的指揮官，是在防疫，還是在大作其個人秀？

防疫事大，絕非一朝一夕即可完竣其功，必也戰兢戒慎，防其未來。指揮中心若再如此顢頇卸責，恐怕主事的陳時中就是最大的破口。民眾的疏失，尚有挽救的餘地，可指揮中心的破口一旦形成，全民就將盡無噍類了，可不慎哉！

（作者為國立台灣師範大學教授）

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