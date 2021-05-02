2018年9月14日，大阪處長蘇啟誠於官邸輕生，以死明志。台北市議員羅智強發文直指，「就是謝長廷逼死蘇啟誠」，遭謝長廷提告，近日一審判決出爐，謝長廷敗訴。

政治人物因言論提告的例子很多，謝長廷敗訴的特別之處在於，法院在新聞稿中明白指出：

「被告（羅智強）之『逼死蘇啟誠』、『究責大阪辦事處者就是謝長廷』等言論……已參考原告（謝長廷）所發表之歷次言論、蘇啟誠遺孀之聲明、蘋果日報新聞等媒體報導，以及駐外機構組織通則之規定，實已盡應為之查證義務，並依其合理判斷，亦有相當理由確信該等言論為真實。」

換句話說，法官並非認為羅智強僅是「意見表達」，受言論自由的保障；而是用「事實陳述」的標準去檢驗羅智強發文內容，認為在參考一切資訊之後，客觀上有相當理由確信「謝長廷逼死蘇啟誠」為真實，因此判決謝長廷敗訴。白話翻譯，法院認證，謝長廷逼死蘇啟誠。

謝長廷有沒有逼死蘇啟誠，相關的依據包括：

一、根據〈駐外機構組織通則〉之規定，「辦事處館長承外交部之命……並受我國在駐在國所設代表處館長之指揮監督。」

依法，謝長廷對大阪處有指揮監督之權力，卻在媒體受訪時推諉、「大阪不歸我管」、「大阪如果有錯，大阪要負責。」下屬看到長官擺明要切割，怎麼會不心寒？

二、蘇處長家屬之公開聲明，已經表明「遺書之內容只有我們家屬看過，其中並未言及假新聞造成之壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明『不想受到羞辱』之遺言，以死明志。」

而謝長廷律師在訴訟期間，還是一口咬定「蘇啟誠因假新聞而輕生」，對逝者、家屬的不尊重，令人髮指。

三、在PTT污衊大阪處「黨國餘孽」的idcc，部分論點與之後的謝長廷發言如出一轍，現在更已被證實，是謝長廷愛將楊蕙如所指揮的網軍。為什麼idcc能夠未卜先知，知道謝長廷日後會怎麼講，要說跟謝長廷無關，誰會相信？

如監察院調查報告所言，謝長廷「將源自媒體輿論之責難壓力全面引導轉至大阪處」，拿部屬當墊背，來讓自己安全過關。就算謝長廷沒有「逼死」蘇啟誠之心，但的確有這樣的行為。試想，如果當年謝長廷是這樣對蘇啟誠說：「政治壓力我政務官來扛，大家把事情做好就好」，那蘇啟誠需要「以死明志」嗎，又有誰會不替這樣的長官賣命？

可惜，謝長廷不是這種人。現在法院已經認證，謝長廷是遇到壓力，就把所有壓力轉嫁給部屬，導致部屬選擇輕生的「長官」。謝長廷還有資格擔任中華民國的駐外代表，還有能力領導外交官嗎，誰又會從心裡尊敬這樣的人？

（作者為革實基金會副執行長）

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