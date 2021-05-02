美國拜登總統就職百日前夕到國會發表演說，展現強烈企圖心，一掃外界對其體力與雄心的質疑。他提出具體的國力振興計畫，承諾將團結美國。在對外關係上基本沿襲川普路線，以中國為主要競爭對手，強調美國製造、購買美國貨，重視盟邦關係並強調回歸國際領導地位，但並未做出太多承諾，重點在內部改革。

拜登對社會福利改革下猛藥

拜登宣布投資1.8兆美元推行「美國家庭計畫」及日前已推出的「美國就業計畫」。針對美國國力衰退、社會分裂、貧富失衡等諸多問題，都提出解決方案，也頗能對症下藥。

拜登將在教育上投注大筆經費，從幼教到大學，構想十分宏大。比如在全國實行小學學前教育、斥資2250億美元用於幼托服務，讓每一個有孩子的家庭，每個月至少獲得250美元補助、高中畢業生可接受兩年免費社區學院教育，有助於公民素質的提升與社會矛盾的化解。

由於全球化以及自動化的影響，美國產業失衡，傳統製造業工作機會大量流失，剩下的不是低薪服務業，就是高薪但就業門檻高、機會少的高科技或金融產業，這正是川普主義崛起的溫床。「美國就業計畫」著力投資公共交通、鐵路、機場、供水管道、道路橋梁、高速網絡等基礎建設，一方面解決美國基礎建設落後的問題，一方面也解決大量工作尤其是藍領工作機會流失所造成的社會矛盾，從根本解決失業或偏鄉白人的失落感，減少白人極端主義的激化。

華人導演趙婷的電影作品《游牧人生》在本屆奧斯卡獎上大放異彩，該作品赤裸裸地呈現出美國富裕表象下底層人口的悲哀。美國的社會保險網在富裕國家中最為落後，甚至一些人類發展指標還落後部分發展中國家。2017年聯合國人類發展報告指出，美國人的平均壽命為79.2歲，在世界上排第40位，還低於智利、哥斯大黎加和古巴等拉丁美洲國家。根據美國國家貧困中心的研究，擁有大學學歷的白人男子平均壽命為80歲，教育程度較低的非洲裔美國男子則是66歲。拜登在演說中重申強化醫療保險，改革失業保險，也希望提高勞工所得與福利，寄望工會發揮功能保障勞動權益。

拜登的國會演說是1960年以來最大刀闊斧的社會福利改革計畫，一共要花6兆美元，這還不算川普時代的紓困支出。但問題是錢從何處來？拜登念頭動到富人身上，計畫將最富有美國人的所得稅稅率從目前的37%提高到39.6%，收入超過100萬美元以上的美國人資本利得稅率，將從目前的20%提高到39.6%。拜登政府預計通過這些加稅措施將在10年內徵得1.5兆美元的稅款。

負責任大國應有的作為

拜登在演說中對於雷根經濟學的「涓滴效應」提出批判，他不認為降低企業和富人稅來刺激商業投資，最後會逐步惠及經濟低層群眾。透過賦稅重分配、福利發放以及政府創造就業，才能改善社會平等。有經濟學家指出「拜登主導的抗疫大戰，正在演變為對抗不平等，堪稱是雷根經濟學的終結。」

拜登看上富人的口袋，但能否如願還有待觀察。第一，拜登政府在參議院只是微弱多數，期中選舉過後更不樂觀。大法官中保守派占大多數，一旦訴諸法律，勝算不大。加上鈔票對政治的影響有時更勝於選票，金權政治下，得罪巨豪富室難以想像。第二，美國社會傳統重視個人主義，對社會主義抱有疑懼，反對大政府、政府過度干預和社會福利依賴。雖然經歷新冠疫情的肆虐，隨著經濟復甦，對於政府對經濟、家庭、教育等方面的介入，人民共識不高。別忘了川普還有7千多萬票，社會保守力量仍然很大。第三，富人避稅和資產轉移的方式很多，新稅率能否徵收得到是一大疑問。除非像《二十一世紀資本論》作者皮凱提的建議，設立一個全球累進的財產稅系統，並建立國際合作機制。但問題是，誰會把肥羊往外推呢？

拜登偏左的宏大計畫無論是否成功，都代表美國與中國的競爭，不只是地緣政治的爭逐，也不限於經濟與科技較量，而是制度性的競爭，美國正在努力證明民主體制在社會、經濟與政治的優越性。以人民福祉為出發點的制度競爭將有助於人類共同的福祉，這樣的大國競爭才是負責任大國應有的作為，台灣內部有政黨競爭，外部與大陸競爭，更需要以人民福祉為核心。